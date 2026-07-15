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Cultura

Como surgiu o apelido de ‘pé-frio’ de Mick Jagger na Copa do Mundo

Inglaterra perdeu para a Argentina na Copa do Mundo

Por Tatiana Moura 15 jul 2026, 19h28 | Atualizado em 15 jul 2026, 19h29
O cantor Mick Jagger, do Rolling Stones, filma a partida no estádio de Bloemfontein
O cantor Mick Jagger, do Rolling Stones, filma a partida no estádio de Bloemfontein (Getty Images/VEJA)
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Como surgiu o apelido de ‘pé-frio’ de Mick Jagger na Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

Mick Jagger é conhecido por ser ‘pé-frio’ no futebol. A ‘maldição’ começou em 2010, na Copa do Mundo da África do Sul, ainda na fase de grupos. Desde que o apelido pegou, toda vez que o cantor aparece no estádio com a camisa de algum time, os torcedores já ficam desesperançosos. Nesta quarta-feira, 15, o britânico apoiou a seleção da Inglaterra, que disputava uma vaga na final. A equipe perdeu de 2×1 para a Argentina e disputa o terceiro lugar no sábado, contra a Espanha.

Enquanto acompanhava diversas seleções no mundial de 2010, o público percebeu um padrão: todo time que Mick Jagger torcia, perdia. Em pouco tempo recebeu o apelido de ‘pé-frio’. Dentre as partidas que assistiu, apenas uma vez o país que ele apoiava venceu. No jogo entre Brasil e Chile, que os brasileiros venceram por 4×1.

Dias antes do jogo entre Argentina e Alemanha, Mick disse que iria torcer pela seleção. “Penso que eles tem uma fantástica habilidade para marcar gols, que é o que a Inglaterra não parecia muito capaz de fazer neste torneio”, declarou. Os argentinos perderam de 4×0. Na Copa do Mundo de 2014, em que torcia pelo Brasil no 7×1, Jagger falou sobre a superstição. “Podem me responsabilizar por um, mas não pelos outros seis”, brincou.

Nesse mundial foi até que diferente. A Inglaterra chegou até a semifinal sem perder, e com a presença do roqueiro em diversos jogos, mas em um dos momentos mais essenciais, não conseguiu vencer. A ‘maldição’ de Jagger foi revigorada.

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