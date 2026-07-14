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Esporte

As federações europeias que se mobilizam contra Gianni Infantino da Fifa

Principal desgaste aconteceu durante a Copa do Mundo de 2026

Por Giovanna Fraguito 14 jul 2026, 16h33 | Atualizado em 15 jul 2026, 14h55
O presidente da Fifa, Gianni Infantino
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, deve explicações sobre o caso Balogun (Alex Wong/Getty Images)
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Algumas federações da Uefa estão se mobilizando para apoiar uma candidatura de oposição a Gianni Infantino nas próximas eleições presidenciais da Fifa. Segundo a rádio britânica talkSPORT, existe uma sensação de descontentamento com o atual líder da entidade que tem impulsionado um movimento crescente entre dirigentes europeus para lançar um adversário na disputa.

Gianni Infantino foi eleito pela primeira vez em 2016 e, desde então, já foi reeleito duas vezes sem oposição. A última aconteceu em 2023 para um mandato até 2027. As candidaturas para o ciclo 2027-2031 poderão ser registradas até 18 de novembro. A eleição está marcada para 18 de março de 2027, em Rabat, no Marrocos.

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O principal desgaste entre a entidade europeia e a Fifa aconteceu durante a Copa do Mundo de 2026, quando Infantino recebeu uma ligação telefônica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para reverter a suspensão do cartão vermelho que foi atribuída a um jogador estadunidense. A punição foi anulada, o que levou a Uefa a divulgar uma nota acusando a Fifa de ter “cruzado uma linha vermelha”.

Neste cenário, surgem vários nomes como potenciais candidatos. O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, seria o mais qualificado, mas parece preferir continuar no seu cargo atual. Várias federações, incluindo as da Bélgica e da Polónia, estariam dispostas a apoiar uma candidatura de Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.

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A Polónia favoreceria Dariusz Mioduski, proprietário do Legia. Altos dirigentes do futebol da Bósnia, Noruega – um dos mais vocais contra Infantino -, Suécia, Alemanha e Espanha também terão discutido o apoio a outros candidatos europeus, incluindo Mioduski. Fora da Europa, o presidente da Concacaf, Victor Montagliani, é visto como um possível sucessor.

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