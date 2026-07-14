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Esporte

Sem Globo, CazéTV dá audiência histórica com França x Espanha na Copa

Números expõem sucesso do esforço para garantir exibição de todos os jogos

Por Flávio Monteiro 14 jul 2026, 18h01 | Atualizado em 15 jul 2026, 14h55
Lamine Yamal, nº 19 da Espanha, controla a bola contra Theo Hernandez, nº 19 da França, durante a partida semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre França e Espanha, no Estádio de Dallas, em 14 de julho de 2026, em Arlington, Texas
Lamine Yamal, nº 19 da Espanha, controla a bola contra Theo Hernandez, nº 19 da França, durante a partida semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre França e Espanha, no Estádio de Dallas, em 14 de julho de 2026, em Arlington, Texas (David Ramos/Getty Images)
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Sem Globo, CazéTV dá audiência histórica com França x Espanha na Copa Priorizar nos meus resultados Google

Ganhando destaque pela impressionante transmissão da Copa do Mundo de 2026, a CazéTV obteve mais um sucesso nesta terça-feira, 14, quando obteve uma impressionante audiência de 23 milhões de pessoas durante a semifinal entre França e Espanha. Exclusiva do veículo, a partida bateu o recorde de audiência simultânea no YouTube, superando a marca de 21,2 milhões de aparelhos conectados durante Inglaterra e Noruega, nas quartas de final.

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Ao todo foram 23,4 milhões de dispositivos na CazéTV neste momento, a maior live da história no mundo todo. Os números expressam o sucesso do esforço empreendido pela emissora em garantir a transmissão de todos os jogos do mundial de 2026, sendo o único veículo a obter todos os direitos das partidas.

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