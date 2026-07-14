Sem Globo, CazéTV dá audiência histórica com França x Espanha na Copa
Números expõem sucesso do esforço para garantir exibição de todos os jogos
Ganhando destaque pela impressionante transmissão da Copa do Mundo de 2026, a CazéTV obteve mais um sucesso nesta terça-feira, 14, quando obteve uma impressionante audiência de 23 milhões de pessoas durante a semifinal entre França e Espanha. Exclusiva do veículo, a partida bateu o recorde de audiência simultânea no YouTube, superando a marca de 21,2 milhões de aparelhos conectados durante Inglaterra e Noruega, nas quartas de final.
Ao todo foram 23,4 milhões de dispositivos na CazéTV neste momento, a maior live da história no mundo todo. Os números expressam o sucesso do esforço empreendido pela emissora em garantir a transmissão de todos os jogos do mundial de 2026, sendo o único veículo a obter todos os direitos das partidas.
Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente