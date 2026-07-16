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Esporte

O que representa o encontro entre Galvão Bueno e Casimiro na Copa

Gigantes da transmissão esportiva se encontraram na Copa do Mundo

Por Flávio Monteiro 16 jul 2026, 10h00 | Atualizado em 16 jul 2026, 15h16
À esquerda, um homem de óculos e barba sorri enquanto abraça outro homem de costas. À direita, o homem de óculos e barba ri ao lado de um homem mais velho de terno azul e um homem de camisa preta, todos em um ambiente interno
Casimiro Miguel e Galvão Bueno se encontraram nas semifinais da Copa do Mundo (Reprodução/Instagram)
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O encontro entre Casimiro Miguel, da CazéTV, e Galvão Bueno, do SBT, nos bastidores da semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina na quarta-feira, 15, expõe mais do que um fairplay televisivo. É o retrato do momento de transição na forma como o brasileiro assiste ao futebol.

O primeiro é o principal expoente de uma nova forma de transmissão, que tem cativado o público jovem e alcança corações e mentes por meio da internet. Já o segundo é a história viva do jornalismo esportivo brasileiro, com narrações que marcaram gerações em diferentes Copas do Mundo através da boa e velha TV tradicional. Um abraço entre gerações, portanto.

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Embora a rivalidade tenha sido o tom principal na disputa pela audiência ao longo desse mundial, o respeito marcou o momento do encontro. Galvão, ex-Globo, agradeceu por uma homenagem publicada pela CazéTV, que relembrava diferentes momentos de sua carreira, e declarou sua aprovação ao trabalho feito pela jovem emissora carioca. “É muito bacana o que estão fazendo”, disse o veterano, como uma “Passada de bola” ao novato.

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O narrador também compartilhou o encontro nas redes sociais, com a legenda “O encontro da Copa! Antes de Argentina x Inglaterra, conheci o Casimiro e a galera da CazéTV! Bom demais, tamo junto!”. Casimiro retribuiu a gentileza, afirmando que o breve contato foi “uma honra”.

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