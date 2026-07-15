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Esporte

O comentário de Galvão Bueno a Casimiro em encontro na Copa

Ambos vão participar da transmissão do jogo entre Inglaterra e Argentina

Por Tatiana Moura 15 jul 2026, 16h19 | Atualizado em 16 jul 2026, 14h51
À esquerda, um homem de óculos e barba sorri enquanto abraça outro homem de costas, que usa camisa azul-marinho. À direita, os dois homens abraçados posam com mais três homens, todos sorrindo, em um ambiente interno com letreiros de SALADS e SAUSAGE ao fundo
Casimiro e Galvão Bueno (Redes Sociais/Instagram)
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O comentário de Galvão Bueno a Casimiro em encontro na Copa Priorizar nos meus resultados Google

Adversários apenas na audiência. Galvão Bueno e Casimiro Miguel, fundador da CazéTV, se encontraram nos bastidores antes da transmissão de Inglaterra x Argentina, pela semifinal da Copa do Mundo. Em clima descontraído, os dois se abraçaram e conversaram, com Galvão aproveitando para agradecer a homenagem que recebeu nas redes sociais da emissora.

“Vocês colocaram três fotos minhas: novinho, mais ou menos e velho. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Tamo junto”, disse o narrador.

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Na sequência, Casimiro reuniu a equipe da CazéTV para uma foto ao lado de Galvão. O registro também contou com a presença do ex-jogador Alexandre Pato, comentarista do SBT, e do repórter Mauro Beting. Ao se despedir, o streamer fez questão de elogiar o veterano: “Você é o cara”.

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