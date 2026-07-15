O comentário de Galvão Bueno a Casimiro em encontro na Copa

Adversários apenas na audiência. Galvão Bueno e Casimiro Miguel, fundador da CazéTV, se encontraram nos bastidores antes da transmissão de Inglaterra x Argentina, pela semifinal da Copa do Mundo. Em clima descontraído, os dois se abraçaram e conversaram, com Galvão aproveitando para agradecer a homenagem que recebeu nas redes sociais da emissora.

“Vocês colocaram três fotos minhas: novinho, mais ou menos e velho. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Tamo junto”, disse o narrador.

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Na sequência, Casimiro reuniu a equipe da CazéTV para uma foto ao lado de Galvão. O registro também contou com a presença do ex-jogador Alexandre Pato, comentarista do SBT, e do repórter Mauro Beting. Ao se despedir, o streamer fez questão de elogiar o veterano: “Você é o cara”.