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Pior da semana: Neymar ‘birrento’ sai da Copa ainda menor do que entrou

Seleção brasileira não passou das oitavas de final

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 09h00 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h53
Neymar, jogador de futebol brasileiro, sorri levemente e acena com a mão direita, que tem uma atadura branca no pulso. Ele veste a camisa amarela da seleção brasileira, com detalhes verdes, e tem barba e cabelo curto descolorido. Ao fundo, um campo azul e outro jogador desfocado à esquerda
Neymar, ex-jogador da Seleção Brasileira (Martin Rickett/PA Images/Getty Images)
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O impacto esportivo e simbólico da saída do Brasil da Copa do Mundo, em derrota para a Noruega, teve como marco a trajetória melancólica de um ex-craque: Neymar.

A eliminação da Copa representa, acima de tudo, o encerramento de um ciclo. Principal referência técnica e midiática da Seleção Brasileira por mais de uma década, o camisa 10 deixa o torneio cercado por expectativas não plenamente correspondidas em Copas do Mundo. Sua trajetória consolida números expressivos e protagonismo incontestável, mas também reacende o debate sobre o peso da pressão depositada sobre um único jogador.

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Independentemente das avaliações sobre seu desempenho, Neymar já não demonstrou ser um atleta capaz de alterar o comportamento tático dos adversários. Sua saída evidencia o desafio histórico do Brasil de renovar lideranças sem perder competitividade. NO final da partida contra a Noruega, no domingo, 5, ainda comprou briga com adversários – cabeça quente, birrento e mimado. Não há adjetivos menos jocosos para ele nesse triste e precoce final de Copa.

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A despedida de Neymar do Mundial, prometida por ele sem avaliação do pai, reforça uma das marcas de sua carreira: a polarização. Para parte da torcida, ele é um dos maiores talentos da história do futebol brasileiro. Para outra, fica a sensação de que seu talento nunca foi convertido em um título mundial. Entre admiração e críticas, sua trajetória continuará sendo objeto de debate.

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A eliminação também inaugura um novo momento para a Seleção Brasileira. Independentemente de Neymar seguir ou não no ciclo até 2030, o futebol brasileiro precisará acelerar a formação de novas lideranças e redistribuir responsabilidades técnicas dentro da equipe.

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