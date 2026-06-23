Torcedores noruegueses levam festa aos portões do rei em Oslo

Após a vitória emocionante por 3 x 2 contra o Senegal, na partida da segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo, torcedores eufóricos da Noruega tomaram as ruas de Oslo para comemorar. Apesar da partida ter ‌terminado por volta das 4h ‌da ​manhã (horário local, 23h em Brasília) desta terça-feira, os noruegueses seguiram ​para o palácio do rei ⁠Harald V, de 89 ​anos.

Uma grande multidão marchou pela avenida principal de Oslo em direção à residência ‌real, entoando: “Vamos acordar o ‌rei”. Ao chegar à praça do palácio, centenas ⁠de torcedores sentaram-se no chão para fazer a comemoração do “remo viking”. A Casa Real da Noruega se recusou a comentar se o ​rei e ​a rainha Sonja haviam sido acordados. “A Casa Real se alegra com o resto do país pela ⁠vitória da seleção masculina ontem à noite”.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Publicidade