Torcedores noruegueses levam festa aos portões do rei em Oslo
A Noruega venceu o Senegal por 3 a 2 nesta segunda-feira, 22
Após a vitória emocionante por 3 x 2 contra o Senegal, na partida da segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo, torcedores eufóricos da Noruega tomaram as ruas de Oslo para comemorar. Apesar da partida ter terminado por volta das 4h da manhã (horário local, 23h em Brasília) desta terça-feira, os noruegueses seguiram para o palácio do rei Harald V, de 89 anos.
Uma grande multidão marchou pela avenida principal de Oslo em direção à residência real, entoando: “Vamos acordar o rei”. Ao chegar à praça do palácio, centenas de torcedores sentaram-se no chão para fazer a comemoração do “remo viking”. A Casa Real da Noruega se recusou a comentar se o rei e a rainha Sonja haviam sido acordados. “A Casa Real se alegra com o resto do país pela vitória da seleção masculina ontem à noite”.
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