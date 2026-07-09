De férias, Neymar causa tumulto na Universal ao surgir de ‘motinha’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Eliminado da Copa do Mundo, Neymar aproveita as férias nos EUA. O jogador foi visto na tarde desta quinta-feira, 9, no Universal Epic Universe, novo parque do Universal Orlando Resort, em Orlando, Flórida. Ele foi filmado por brasileiros em diversos momentos. Em dos vídeos aparece pilotando uma ‘motinha’ elétrica com seguranças pelo parque.

Neymar seguirá nos Estados Unidos curtindo as férias na companhia da mulher, Bruna Biancardi, e das filhas, Mavie, de 2 anos, e Mel, que acaba de completar 1 ano. O Santos, atual clube do jogador, decidiu liberá-lo após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, antes de definir o planejamento para o segundo semestre da temporada.

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