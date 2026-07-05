Trump agradece por Fifa anular cartão e levanta suspeitas

A Fifa teria retirado o cartão vermelho do Folarin Bologun, jogador dos Estados Unidos, a pedido da Casa Branca, segundo o jornalista norte-americano Ben Jacobs, correspondente do site Give Me Sport.

Ele afirma que a residência oficial influenciou na decisão, enquanto a instituição nega. “A Casa Branca fez uma ligação direta à Fifa, para pedir ao Gianni Infantino revisar o cartão vermelho do Folarin Balogun. A Fifa insiste que a Casa Branca não poderia influnciar o seu canal disciplinar independent, mesmo com uma ligação direta”, escreveu o repórter nas redes sociais.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, agradeceu a mudança. “Obrigado, Fifa, por fazer o que é certo, e reverter uma grande injustiça!”.

Continua após a publicidade

O atleta norte-americano recebeu um cartão vermelho no jogo contra a Bósnia após pisar no tornozelo do zagueiro Tarik Muharemovic. Com a expulsão, ele também ficava de fora da partida contra a Bélgica nesta segunda-feira, às 21h. “Em conformidade com o artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, a aplicação da suspensão da partida fica suspensa por um período probatório de um ano”, disse a Fifa no comunicado.

Continua após a publicidade

Publicidade