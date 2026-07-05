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Esporte

Trump agradece por Fifa anular cartão e levanta suspeitas

Atleta norte-americano teve o cartão vermelho suspenso

Por Tatiana Moura 5 jul 2026, 16h58 | Atualizado em 5 jul 2026, 17h09
Gianni Infantino, careca, de terno preto, gravata azul e lenço branco, sorri enquanto aperta a mão de Donald Trump, de terno azul-marinho, camisa branca e gravata vermelha, que também sorri. Ambos estão em um palco com fundo dourado e branco, e há uma mesa transparente em primeiro plano
Gianni Infantino, Presidente da Fifa, ao lado de Donald Trump (Jia Haocheng - Pool/Getty Images)
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A Fifa teria retirado o cartão vermelho do Folarin Bologun, jogador dos Estados Unidos, a pedido da Casa Branca, segundo o jornalista norte-americano Ben Jacobs, correspondente do site Give Me Sport.

Ele afirma que a residência oficial influenciou na decisão, enquanto a instituição nega. “A Casa Branca fez uma ligação direta à Fifa, para pedir ao Gianni Infantino revisar o cartão vermelho do Folarin Balogun. A Fifa insiste que a Casa Branca não poderia influnciar o seu canal disciplinar independent, mesmo com uma ligação direta”, escreveu o repórter nas redes sociais.

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Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, agradeceu a mudança. “Obrigado, Fifa, por fazer o que é  certo, e reverter uma grande injustiça!”.

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 O atleta norte-americano recebeu um cartão vermelho no jogo contra a Bósnia após pisar no tornozelo do zagueiro Tarik Muharemovic. Com a expulsão, ele também ficava de fora da partida contra a Bélgica nesta segunda-feira, às 21h. “Em conformidade com o artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, a aplicação da suspensão da partida fica suspensa por um período probatório de um ano”, disse a Fifa no comunicado. 

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