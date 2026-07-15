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Esporte

A curiosa foto dos finalistas da Copa: Messi e Lamine Yamal

Craques de Argentina e Espanha compartilham um inusitado registro de 19 anos atrás

Por Flávio Monteiro 15 jul 2026, 18h46 | Atualizado em 16 jul 2026, 15h08
Lionel Messi e Lamine Yamal há 19 anos atrás
 (Reprodução/Twitter)
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Poucos jogadores têm trajetórias tão parecidas quanto Lionel Messi, da Argentina, e Lamine Yamal, da Espanha. Ambos são atacantes, canhotos, fizeram história vestindo a camisa 10 do Barcelona e agora estão na final da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no próximo domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No entanto, as coincidências envolvendo os atletas se tornaram ainda mais curiosas após a viralização de uma foto de duas décadas atrás.

A imagem que percorre as redes sociais mostra um jovem Messi dando banho em um Yamal ainda bebê durante um ensaio fotográfico. Embora céticos tenham levantado a possibilidade de se tratar de uma montagem, a foto é real, tendo sido registrada em 2007, quando o Barcelona participou de uma iniciativa junto à Unicef para criar um calendário beneficente em que diversos jogadores do clube posariam junto a crianças da capital da Catalunha.

Por uma coincidência do destino, Messi terminou unido àquele que se tornaria seu rival 19 anos depois. Veja as imagens abaixo:

Pessoa de cabelos escuros e compridos, vestindo moletom branco e calça preta, dando banho em um bebê de pele escura em uma banheira azul. O bebê está com espuma no corpo e olha para frente. Há um pato de borracha e um frasco de sabonete líquido no chão vermelho.
(Reprodução/Twitter)
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Homem de cabelos longos e camisa branca sorri, olhando para um bebê de pele escura enrolado em uma toalha branca com detalhes xadrez vermelho, contra um fundo vermelho
(Reprodução/Twitter)
Uma mulher negra com tranças e blusa listrada segura um bebê dormindo, enquanto um homem branco de cabelo comprido e camisa branca sorri ao lado, contra um fundo vermelho
(Reprodução/Twitter)
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Um casal sorridente, um homem branco e uma mulher negra com tranças, dando banho em um bebê risonho numa banheira azul com espuma, contra um fundo vermelho
(Reprodução/Twitter)

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