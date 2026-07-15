A curiosa foto dos finalistas da Copa: Messi e Lamine Yamal

Poucos jogadores têm trajetórias tão parecidas quanto Lionel Messi, da Argentina, e Lamine Yamal, da Espanha. Ambos são atacantes, canhotos, fizeram história vestindo a camisa 10 do Barcelona e agora estão na final da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no próximo domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No entanto, as coincidências envolvendo os atletas se tornaram ainda mais curiosas após a viralização de uma foto de duas décadas atrás.

A imagem que percorre as redes sociais mostra um jovem Messi dando banho em um Yamal ainda bebê durante um ensaio fotográfico. Embora céticos tenham levantado a possibilidade de se tratar de uma montagem, a foto é real, tendo sido registrada em 2007, quando o Barcelona participou de uma iniciativa junto à Unicef para criar um calendário beneficente em que diversos jogadores do clube posariam junto a crianças da capital da Catalunha.

Por uma coincidência do destino, Messi terminou unido àquele que se tornaria seu rival 19 anos depois. Veja as imagens abaixo:

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