A reação de Mick Jagger ao gol da Argentina contra Inglaterra na Copa

Mick Jagger virou um dos assuntos mais comentados da semifinal da Copa do Mundo nesta quarta-feira, 15. Ao lado do filho Lucas Jagger, o músico acompanhou das arquibancadas a partida entre Argentina e Inglaterra e sua reação ao primeiro gol da equipe adversária viralizou nas redes sociais.

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O motivo da repercussão foi a fama de “pé-frio” do vocalista dos Rolling Stones, que há anos carrega a superstição de dar azar aos times que apoia. Jagger vinha acompanhando boa parte da campanha inglesa no torneio e, até então, parecia contrariar a própria fama: a seleção avançou na fase de grupos e no mata-mata com o cantor na torcida.

A maldição, porém, teria escolhido um dos momentos mais importantes para reaparecer. Com Jagger no estádio, a Inglaterra perdeu por 2 a 1 para a Argentina e ficou fora da final da competição.

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