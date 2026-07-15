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Esporte

A reação de Mick Jagger ao gol da Argentina contra Inglaterra na Copa

Inglaterra perdeu para a Argentina por 2x1

Por Tatiana Moura 15 jul 2026, 18h10 | Atualizado em 16 jul 2026, 14h54
Mick Jagger, de perfil, usando boné branco e camisa floral escura, sentado em ambiente interno com arranjo de flores ao lado
Mick Jagger no jogo entre Inglaterra e Argentina (CazéTV/Instagram)
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A reação de Mick Jagger ao gol da Argentina contra Inglaterra na Copa Priorizar nos meus resultados Google

Mick Jagger virou um dos assuntos mais comentados da semifinal da Copa do Mundo nesta quarta-feira, 15. Ao lado do filho Lucas Jagger, o músico acompanhou das arquibancadas a partida entre Argentina e Inglaterra e sua reação ao primeiro gol da equipe adversária viralizou nas redes sociais.

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O motivo da repercussão foi a fama de “pé-frio” do vocalista dos Rolling Stones, que há anos carrega a superstição de dar azar aos times que apoia. Jagger vinha acompanhando boa parte da campanha inglesa no torneio e, até então, parecia contrariar a própria fama: a seleção avançou na fase de grupos e no mata-mata com o cantor na torcida.

A maldição, porém, teria escolhido um dos momentos mais importantes para reaparecer. Com Jagger no estádio, a Inglaterra perdeu por 2 a 1 para a Argentina e ficou fora da final da competição.

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