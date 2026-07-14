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Cultura

O clima melancólico na área de esportes da Globo, reflexo de sua Copa capenga

Emissora tomou várias medidas erradas para transmissão do Mundial

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 11h38 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h35
HUMOR PÓS-JOGO - Tadeu Schmidt, Porchat e Tamires no Central da Copa: tentativa de descontração na Globo
HUMOR PÓS-JOGO - Tadeu Schmidt, Porchat e Tamires no Central da Copa: tentativa de descontração na Globo (./TV Globo)
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O clima melancólico na área de esportes da Globo, reflexo de sua Copa capenga Priorizar nos meus resultados Google

No último domingo, 13, o Fantástico começou seu primeiro bloco sobre a Copa de forma irreconhecível. Exibiram gols dos dois jogos de sábado que não foram transmitidos pela emissora, com créditos para as imagens cedidas pela CazéTV. Depois, repercutiram a emissora alheia, como nunca antes tinha se visto numa Copa. Nesta terça-feira, 14, o problema se repetirá. A semifinal entre Espanha e França é de exclusividade da CazéTV.

O clima na área de esportes da emissora é de melancolia e medo, já que se fala que haverá cortes entre os funcionários do setor depois da Copa. Os problemas só se acumulam. E não são poucos:

– Com saída repentina de Luis Roberto, por questões de saúde, a emissora não tinha nenhum grande nome para substitui-lo nas narrações dos principais jogos. Teve que ver Galvão Bueno no SBT atrair um público antes cativo da Globo;

– A divisão de jogos exclusivos com a CazéTV tirou o brilho de quem estava acostumada a “ditar o ritmo de jogo” das transmissões;

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– O único vídeo que viralizou da equipe da Copa da Globo foi o de Alex Escobar passando mal ao vivo, numa entrada no Encontro com Patricia Poeta. E só;

Everaldo Marques ainda não tem estofo para ser o principal narrador da emissora. Chamou a atenção mais pelas reclamações de calor nos estádios americanos, do que pelo ritmo de narração de suas partidas;

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– Na saída de Alex Escobar, Fred Bruno foi alçado a apresentador do Globo Esporte diretamente dos Estados Unidos. Uma apresentação boba, infantil, que não se traduz no jeito descontraído que a atração pede;

– O tal do estúdio gigantesco da emissora, alardeado como o maior de todas as Copas, com Tadeu Schmidt, não produziu conteúdo satisfatório, nem fez diferença na programação. Dinheiro desperdiçado;

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– O GETV, cópia malfeita do CazéTV, não soube imprimir uma identidade digital que atraísse seguidores, engajamento, audiência e telespectadores;

– O SPORTV ficou de fora da cobertura, perdeu a força, enfraquecido num limbo sem jogos. Ninguém lembrou, ninguém sentiu falta.

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