O clima melancólico na área de esportes da Globo, reflexo de sua Copa capenga

No último domingo, 13, o Fantástico começou seu primeiro bloco sobre a Copa de forma irreconhecível. Exibiram gols dos dois jogos de sábado que não foram transmitidos pela emissora, com créditos para as imagens cedidas pela CazéTV. Depois, repercutiram a emissora alheia, como nunca antes tinha se visto numa Copa. Nesta terça-feira, 14, o problema se repetirá. A semifinal entre Espanha e França é de exclusividade da CazéTV.

O clima na área de esportes da emissora é de melancolia e medo, já que se fala que haverá cortes entre os funcionários do setor depois da Copa. Os problemas só se acumulam. E não são poucos:

– Com saída repentina de Luis Roberto, por questões de saúde, a emissora não tinha nenhum grande nome para substitui-lo nas narrações dos principais jogos. Teve que ver Galvão Bueno no SBT atrair um público antes cativo da Globo;

– A divisão de jogos exclusivos com a CazéTV tirou o brilho de quem estava acostumada a “ditar o ritmo de jogo” das transmissões;

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– O único vídeo que viralizou da equipe da Copa da Globo foi o de Alex Escobar passando mal ao vivo, numa entrada no Encontro com Patricia Poeta. E só;

– Everaldo Marques ainda não tem estofo para ser o principal narrador da emissora. Chamou a atenção mais pelas reclamações de calor nos estádios americanos, do que pelo ritmo de narração de suas partidas;

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– Na saída de Alex Escobar, Fred Bruno foi alçado a apresentador do Globo Esporte diretamente dos Estados Unidos. Uma apresentação boba, infantil, que não se traduz no jeito descontraído que a atração pede;

– O tal do estúdio gigantesco da emissora, alardeado como o maior de todas as Copas, com Tadeu Schmidt, não produziu conteúdo satisfatório, nem fez diferença na programação. Dinheiro desperdiçado;

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– O GETV, cópia malfeita do CazéTV, não soube imprimir uma identidade digital que atraísse seguidores, engajamento, audiência e telespectadores;

– O SPORTV ficou de fora da cobertura, perdeu a força, enfraquecido num limbo sem jogos. Ninguém lembrou, ninguém sentiu falta.

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