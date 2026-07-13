Goleiro da Noruega não pediu desculpas a Neymar; entenda o caso
Publicação trazia um recado ao jogador brasileiro com foto dos dois durante a partida
Dias depois de eliminar a seleção brasileira da Copa do Mundo de 2026, um perfil associado ao nome do goleiro da Noruega, Ørjan Nyland, publicou um pedido de desculpas a Neymar por provocações durante o confronto das oitavas de final. No entanto, a conta do Instagram não é a oficial do arqueiro.
A publicação trazia um registro de Nyland e o camisa 10 em campo, chamando o brasileiro de uma “lenda” do futebol. “Espero que possa me perdoar pelo que aconteceu em campo. Foi apenas parte do jogo”, dizia a legenda. A mensagem faz referência ao bate-boca entre os dois durante a cobrança de um pênalti nos acréscimos da partida, quando o goleiro tentou desconcentrar Neymar antes da batida.
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