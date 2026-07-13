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Esporte

Goleiro da Noruega não pediu desculpas a Neymar; entenda o caso

Publicação trazia um recado ao jogador brasileiro com foto dos dois durante a partida

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 13h19 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h45
Dois jogadores de futebol sorriem e se cumprimentam em campo. Um goleiro loiro de coque, camisa verde e luvas laranja segura uma bola. O outro, Neymar Jr, veste camisa amarela com o número 10 e tem barba.
Goleiro da Noruega, Ørjan Nyland, e Neymar em jogo na Copa do Mundo (Instagram/Reprodução)
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Dias depois de eliminar a seleção brasileira da Copa do Mundo de 2026, um perfil associado ao nome do goleiro da Noruega, Ørjan Nyland, publicou um pedido de desculpas a Neymar por provocações durante o confronto das oitavas de final. No entanto, a conta do Instagram não é a oficial do arqueiro.

A publicação trazia um registro de Nyland e o camisa 10 em campo, chamando o brasileiro de uma “lenda” do futebol. “Espero que possa me perdoar pelo que aconteceu em campo. Foi apenas parte do jogo”, dizia a legenda. A mensagem faz referência ao bate-boca entre os dois durante a cobrança de um pênalti nos acréscimos da partida, quando o goleiro tentou desconcentrar Neymar antes da batida.

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