Ex de Ana Hickmann explica por que pediu prisão de apresentadora

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alexandre Correa resolveu explicar por que acusa Ana Hickmann de alienação parental, o que motivou pedido de prisão de apresentadora. Ele usou as redes sociais nesta sexta-feira, 5, para falar sobre as visitas ao filho, Alezinho, de 9 anos.

“Fazem (sic) 55 dias daquele fatídico 11 de novembro, onde eu fui acusado de uma agressão que nunca houve. Em 55 dias, eu vi o meu filho três vezes. O Alexandre passou o Natal, o Réveillon e o Ano-Novo com sua mãe. Por decisão judicial, eu deveria ter visto o meu filho do dia 22 a 24 de dezembro, não vi. Eu, por decisão judicial, deveria estar com o meu filho desde o dia 3, não estou. Eu já fiz tudo o que eu podia e nem mesmo a ordem judicial é obedecida. “O que eu estou fazendo aqui é um apelo pra essa internet cheia de juiz, que entenda que, do lado de cá, tem um pai que só quer que a decisão judicial seja cumprida. Não quero nada além. Só quero ver o meu filho. Só quero ter o mesmo direito que a Ana Hickmann tem. Só que parece que a lei pra ela é uma e pra mim é outra. Isso está claro. Eu fui na delegacia de Itu, com a decisão judicial, fiz um B.O e não foi tomada providência nenhuma. E eu continuo sem ver o meu filho. Então, a quem eu devo recorrer? Já não sei mais o que fazer. E saibam vocês que, ainda hoje, eu tentei contato com o advogado da Ana Hickmann pra propor um acordo, e sabe o que ele fez? Nada. E foi na imprensa covardemente me acusar de tentar coagir a Ana Hickmann. As coisas estão passando dos limites aceitáveis”.

Leia também: Alexandre Correa pede prisão de Ana Hickmann por crime; ela reage

O que há em comum na briga familiar entre celebridades que agitaram 2023

Ex de Ana Hickmann tenta se vitimizar: sem luz, sem telefone e sem teto

Continua após a publicidade

Michelle Bolsonaro quer se encontrar com Ana Hickmann

Os bastidores do tenso encontro de ex de Ana Hickmann com filho

Ex de Ana Hickmann culpa Lula por falência pessoal

Como Paulo Guedes irá ajudar Ana Hickmann na gestão financeira

Continua após a publicidade

O motivo que fez marido de Ana Hickmann desistir de divórcio

Marido de Ana Hickmann abriu mão da guarda compartilhada do filho

Como Ana Hickmann pode comprovar falsidade ideológica do marido

Por que Justiça negou divórcio de Ana Hickmann por Lei Maria da Penha

Continua após a publicidade

O comentário de Lula sobre agressão de Ana Hickmann

Ana Hickmann revela motivo da agressão de Alexandre Correa: ‘Canalha’

Alexandre Correa tem porta de imóvel arrombada pela polícia

Ana Hickmann grava vídeo após agressão: ‘Não está tudo bem’

Continua após a publicidade

Ana Hickmann surge na TV com hematoma no braço

O apelo religioso do marido de Ana Hickmann após desabafo nas redes

O problema de Ana Hickmann antes de possível divórcio

As revelações sobre conturbada relação de Ana Hickmann com o marido

Continua após a publicidade

Ana Hickmann: sem anel e abraços coletivos ao chegar na Record

Filho de Lula lembra apoio de marido de Ana Hickmann a Bolsonaro