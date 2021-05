Virgil Van Dijk decide não disputar a Eurocopa

A Holanda terá uma baixa importante na Eurocopa. Ainda longe da forma física ideal e após sete meses de ausência dos gramados, o zagueiro Virgil Van Dijk decidiu que não irá participar do campeonato com a seleção. O foco do jogador é se recuperar completamente para disputar a próxima temporada com a camisa do Liverpool nas melhores condições possíveis.

Em entrevista ao site oficial do clube, Van Dijk informou a sua decisão e disse que está em paz com isso. “Todo o foco estará na pré-temporada com o clube e estou ansioso por isso. Obviamente, estou muito triste por perder o Campeonato Europeu e liderar meu país lá, mas as coisas têm sido como são e tenho que aceitar isso”.

O zagueiro iniciou a última fase de recuperação para a lesão no joelho sofrida em outubro do ano passado – que exigiu uma cirurgia e tirou o jogador de cena desde então. Em sua primeira entrevista desde que se machucou, Van Dijk tranquilizou os torcedores e afirmou que pretende estar pronto já para o primeiro treinamento da pré-temporada, em julho.

Sem Van Dijk, a Holanda vai brigar pelo seu segundo título da Eurocopa – o primeiro veio com a geração de Ruud Gullit e Marco van Basten em 1988. A seleção está no grupo C, ao lado de Áustria, Macedônia do Norte e Ucrânia.