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Esporte

Jogos de hoje, domingo, 13 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Flamengo x Corinthians agita o Brasileirão; dérbi de Manchester é o destaque na Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 06h00
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Estádio do Maracanã, no Rio, vai ser o palco da partida entre Flamengo e Corinthians hoje (Estádio do Maracanã/Divulgação)
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Jogos de hoje, domingo, 13 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

O domingo, 13 de setembro, reúne clássicos e grandes clubes em campo no Brasil e na Europa. Manchester United x Manchester City protagoniza o dérbi de Manchester pela Premier League, enquanto Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, PSG, Benfica e Sporting também movimentam seus campeonatos nacionais. No Brasil, Flamengo x Corinthians concentra as atenções no Maracanã, enquanto Mirassol x Vitória completa a rodada da Série A.

A programação começa cedo com a Championship, que tem Sheffield United x Wolverhampton, às 8h. No mesmo horário, Rangers x Celtic disputa um dos clássicos mais tradicionais do futebol mundial pela Copa da Liga Escocesa.

Na Espanha, Celta de Vigo x Málaga, às 9h, abre a programação de La Liga. Às 11h15, Levante recebe o Barcelona, em uma das principais atrações do dia. Getafe x Deportivo La Coruña joga às 13h30, enquanto Real Sociedad x Atlético de Madrid, às 16h, encerra os confrontos do Campeonato Espanhol.

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A Premier League reserva dois jogos neste domingo. Coventry City x Brighton, às 10h, abre a programação inglesa, enquanto o grande destaque acontece às 12h30, com Manchester United x Manchester City, em Old Trafford.

O Campeonato Italiano também traz três partidas importantes. Lecce x Monza começa às 10h, seguido por Napoli x Bologna, às 13h. Mais tarde, às 15h45, Sassuolo x Juventus fecha a rodada de domingo da Serie A.

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Na França, Lille x Troyes abre o dia às 10h e Le Mans x Lens entra em campo às 12h15. Às 15h45, Brest recebe o PSG, em mais um compromisso do atual campeão francês. Na Alemanha, RB Leipzig x Hamburgo, às 10h30, e Elversberg x Bayern de Munique, às 12h30, movimentam a Bundesliga.

O futebol holandês também aparece na agenda com PEC Zwolle x Feyenoord, às 11h45, e PSV x Sparta Rotterdam, às 15h. Na Turquia, Galatasaray recebe o Kocaelispor às 14h.

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Em Portugal, Benfica x Gil Vicente, às 14h, é um dos principais jogos do dia, enquanto Famalicão x Sporting, às 16h30, completa a programação do Campeonato Português. Mais tarde, na Argentina, Independiente x San Lorenzo jogam às 19h15.

No Brasil, o Campeonato Brasileiro começa às 16h com Mirassol x Vitória. O grande confronto da rodada acontece às 17h30, quando Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã.

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A Série B também reserva quatro partidas. Atlético-GO x Criciúma começa às 16h, Juventude x Athletic Club-MG joga às 18h, enquanto Fortaleza x Ceará e Novorizontino x Cuiabá entram em campo às 18h30.

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Confira a agenda dos principais jogos deste domingo, 13 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Championship

  • 08h00 – Sheffield United x Wolverhampton – ESPN, N Sports e Disney+

Copa da Liga Escocesa

  • 08h00 – Rangers x Celtic – Canal Gol Brasil

    Campeonato Espanhol

    • 09h00 – Celta de Vigo x Málaga – CazéTV
    • 11h15 – Levante x Barcelona – CazéTV
    • 13h30 – Getafe x Deportivo La Coruña – CazéTV
    • 16h00 – Real Sociedad x Atlético de Madrid – SportyNet (YouTube)

    Premier League

    • 10h00 – Coventry City x Brighton – ESPN e Disney+
    • 12h30 – Manchester United x Manchester City – ESPN e Disney+

    Campeonato Italiano

    • 10h00 – Lecce x Monza – Disney+
    • 13h00 – Napoli x Bologna – Disney+
    • 15h45 – Sassuolo x Juventus – ESPN e Disney+

    Campeonato Francês

    • 10h00 – Lille x Troyes – CazéTV
    • 12h15 – Le Mans x Lens – CazéTV
    • 15h45 – Brest x PSG – Xsports e CazéTV

    Campeonato Alemão

    • 10h30 – RB Leipzig x Hamburgo – CazéTV e OneFootball
    • 12h30 – Elversberg x Bayern de Munique – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball

    Campeonato Holandês

    • 11h45 – PEC Zwolle x Feyenoord – Disney+
    • 15h00 – PSV x Sparta Rotterdam – Disney+

    Campeonato Turco

    • 14h00 – Galatasaray x Kocaelispor – Disney+

    Campeonato Português

    • 14h00 – Benfica x Gil Vicente – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+
    • 16h30 – Famalicão x Sporting – N Sports e Disney+

      Campeonato Argentino

      • 19h15 – Independiente x San Lorenzo – Disney+

      CAMPEONATOS NACIONAIS

      Campeonato Brasileiro

      • 16h00 – Mirassol x Vitória – Premiere
      • 17h30 – Flamengo x Corinthians – TV Globo, ge tv e Premiere

      Campeonato Brasileiro – Série B

      • 16h00 – Atlético-GO x Criciúma – Disney+
      • 18h00 – Juventude x Athletic Club-MG – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
      • 18h30 – Fortaleza x Ceará – Disney+
      • 18h30 – Novorizontino x Cuiabá – Disney+
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        TAGS:
        Campeonato Brasileiro
        Corinthians
        Flamengo
        Futebol: onde assistir
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