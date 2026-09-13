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Esporte

Flamengo x Corinthians no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 13, no Maracanã, pela 27ª rodada do campeonato. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 11h00 | Atualizado em 13 set 2026, 15h43
Flamengo
Estádio do Maracanã, no Rio (Buda Mendes/Getty Images)
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Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo, 13, às 17h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Flamengo vive um dos melhores momentos da temporada. A equipe de Leonardo Jardim assumiu a ponta do Brasileirão na última rodada ao vencer o Remo por 1 a 0, em Belém, e ampliou a sequência positiva na quinta-feira ao bater o Independiente del Valle por 2 a 0, em Quito, pela ida das quartas de final da Libertadores. Bruno Henrique e Léo Pereira marcaram os gols que deixaram o clube carioca em situação confortável no torneio continental.

A vitória no Equador, porém, deve provocar mudanças importantes na escalação. Jardim admitiu que pretende preservar alguns titulares por causa do desgaste causado pela altitude de Quito e pela curta recuperação entre as partidas. Léo Pereira, Léo Ortiz, Emerson Royal, Jorginho, Erick Pulgar e Bruno Henrique estão entre os jogadores que podem receber descanso, abrindo espaço para uma formação mista no Maracanã.

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O Corinthians chega ao Rio em situação bem mais delicada no campeonato. A equipe de Fernando Diniz acumula quatro derrotas consecutivas no Brasileirão e vem de um revés por 2 a 1 para a lanterna Chapecoense, em plena Neo Química Arena. Na quarta-feira, o Timão empatou por 1 a 1 com o Estudiantes, em La Plata, e decidirá a vaga na semifinal em casa na próxima semana.

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Diniz também deve avaliar o desgaste de seus principais jogadores antes de definir a equipe. Yuri Alberto, André Ramalho, Zakaria Labyad, Kayke e Vitinho seguem entre as baixas por problemas físicos. André evolui em sua recuperação, mas ainda não tem presença garantida. Memphis Depay, Rodrigo Garro, Breno Bidon e Kaio César foram titulares na Argentina e podem ter a carga de minutos administrada por causa do duelo decisivo contra o Estudiantes.

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Onde assistir à partida entre Flamengo e Corinthians?

Flamengo e Corinthians jogam neste domingo, 13, às 17h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ge TV e Premiere.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, João Victor e Ayrton Lucas; Saúl, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim. 

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Carrillo e Rodrigo Garro; Kaio César, Memphis Depay e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz. 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
  • Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);
  • AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE);
  • AVAR 2: Lucas Paulo Torezin (PR).
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