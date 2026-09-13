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Esporte

Morre Antônio Carlos Nunes, ex-presidente interino da CBF, aos 87 anos

Conhecido como coronel Nunes, dirigente também comandou a Federação Paraense de Futebol por quase duas décadas

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 12h27 | Atualizado em 13 set 2026, 12h47
Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, eleito novo vice-presidente da CBF
Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, eleito novo vice-presidente da CBF (CBF/Divulgação)
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Morre Antônio Carlos Nunes, ex-presidente interino da CBF, aos 87 anos Priorizar nos meus resultados Google

Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido como coronel Nunes, morreu na madrugada deste domingo, 13, aos 87 anos, em Belém. Ex-presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ele teve uma longa trajetória como dirigente esportivo no Pará. A causa da morte não foi informada.

Oficial da reserva da Polícia Militar, Nunes nasceu em 21 de novembro de 1938, em Monte Alegre, no Pará, município do qual também foi prefeito. Foi, porém, no futebol que construiu boa parte de sua carreira. Torcedor do Paysandu, iniciou sua trajetória no clube na década de 1980 como conselheiro. Em 1991, ano em que o time conquistou seu primeiro título do Campeonato Brasileiro da Série B, atuava como diretor de futebol. Posteriormente, presidiu o Conselho Deliberativo e passou a integrar o quadro de conselheiros natos do clube.

Nunes também comandou a Federação Paraense de Futebol (FPF) em diferentes períodos por quase duas décadas. Em dezembro de 2015, foi eleito vice-presidente da CBF e, nos anos seguintes, chegou ao comando da principal entidade do futebol brasileiro.

Ele exerceu a presidência da CBF de forma interina por alguns meses em 2016 e 2021 e entre 2017 e 2019, período marcado por mudanças no comando da entidade. “A CBF lamenta o falecimento do coronel Nunes, com uma história pautada pelo fortalecimento do futebol no seu Estado, Pará, e no Brasil”, afirmou Samir Xaud, atual presidente da CBF, em nota.

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O velório será realizado a partir das 13h deste domingo, no Memorial Max Domini, em Belém. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira, 14, às 11h, no cemitério Recanto da Saudade, também na capital paraense.

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