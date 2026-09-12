Jogos de hoje, sábado, 12 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Brasileirão tem clássico Palmeiras x São Paulo; Liverpool, Arsenal e Real Madrid também agitam o dia
O sábado, 12 de setembro, reúne uma programação extensa no Brasil e no exterior, com jogos importantes desde a manhã até a noite.
A programação começa cedo pela Championship, com Derby County x Birmingham City, às 8h30, seguido por Watford x Stoke City, às 11h. A segunda divisão inglesa abre um sábado especialmente movimentado no futebol do país, que ainda terá sete confrontos pela Premier League.
Na Espanha, Racing Santander x Deportivo Alavés, às 9h, abre a agenda da La Liga. Osasuna x Espanyol joga às 11h15, enquanto Athletic Bilbao e Elche se enfrentam às 13h30. O principal confronto acontece às 16h, com Real Madrid x Rayo Vallecano, no Santiago Bernabéu.
O Campeonato Italiano também reserva três partidas. Genoa x Frosinone abre os jogos às 10h, seguido por Lazio x Milan, às 13h, um dos principais duelos da rodada. Mais tarde, às 15h45, Atalanta recebe o Cagliari.
Na Alemanha, dois jogos ganham destaque às 10h30. Augsburg x Bayer Leverkusen coloca em campo uma das equipes mais competitivas das últimas temporadas, enquanto Borussia Dortmund x Paderborn leva o time aurinegro diante de sua torcida.
A Premier League toma conta do fim da manhã. Às 11h, Chelsea x Hull City, Aston Villa x Nottingham Forest, Bournemouth x Brentford, Crystal Palace x Ipswich Town e Liverpool x Fulham acontecem simultaneamente. Às 13h30, Tottenham recebe o Everton, enquanto Sunderland x Arsenal, às 16h, encerra a rodada inglesa de sábado.
Na França, Strasbourg x Monaco, às 12h15, abre os principais jogos da Ligue 1 no dia. Às 15h45, Paris FC e Lyon se enfrentam na capital francesa. O Campeonato Holandês também tem um clube de peso em campo, com Fortuna x Ajax, às 15h.
O Campeonato Saudita reserva dois confrontos importantes. Al-Taawoun x Al-Hilal começa às 12h50, enquanto Al-Khaleej x Al-Nassr, às 15h, coloca novamente o time de Cristiano Ronaldo entre as principais atrações internacionais do sábado.
Na Turquia, Konyaspor x Trabzonspor, às 14h, movimenta a Süper Lig. No mesmo horário, Casa Pia recebe o Porto pelo Campeonato Português. Mais tarde, às 16h30, Académico de Viseu x Vitória de Guimarães completa a agenda em Portugal.
O futebol argentino também tem espaço importante. Estudiantes x Platense, às 14h45, abre a programação, seguido por Atlético Tucumán x River Plate, às 17h30. Talleres x Unión de Santa Fé, às 20h, encerra os jogos selecionados do Campeonato Argentino.
No Brasil, o Campeonato Brasileiro começa às 16h com Atlético-MG x Fluminense e Grêmio x Vasco. Às 17h, Chapecoense recebe o Internacional. O clássico Palmeiras x São Paulo, às 18h30, aparece entre as maiores atrações da rodada, enquanto Botafogo x Red Bull Bragantino, às 20h30, e Santos x Cruzeiro, às 21h, fecham a programação da Série A.
O futebol feminino também aparece na agenda nacional. Flamengo x São Paulo, às 16h30, movimenta o Campeonato Brasileiro Feminino.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 12 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Championship
- 08h30 – Derby County x Birmingham City – ESPN e Disney+
- 11h00 – Watford x Stoke City – N Sports e Disney+
Campeonato Espanhol
- 09h00 – Racing Santander x Deportivo Alavés – CazéTV
- 11h15 – Osasuna x Espanyol – CazéTV
- 13h30 – Athletic Bilbao x Elche – Jovem Pan Esportes e SportyNet (TV e YouTube)
- 16h00 – Real Madrid x Rayo Vallecano – CazéTV
Campeonato Italiano
- 10h00 – Genoa x Frosinone – ESPN 2 e Disney+
- 13h00 – Lazio x Milan – CazéTV e Disney+
- 15h45 – Atalanta x Cagliari – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+
Campeonato Alemão
- 10h30 – Augsburg x Bayer Leverkusen – SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
- 10h30 – Borussia Dortmund x Paderborn – CazéTV, Xsports e OneFootball
Premier League
- 11h00 – Chelsea x Hull City – ESPN e Disney+
- 11h00 – Aston Villa x Nottingham Forest – ESPN 4 e Disney+
- 11h00 – Bournemouth x Brentford – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+
- 11h00 – Crystal Palace x Ipswich Town – Disney+
- 11h00 – Liverpool x Fulham – CazéTV e Disney+
- 13h30 – Tottenham x Everton – ESPN e Disney+
- 16h00 – Sunderland x Arsenal – ESPN e Disney+
Campeonato Francês
- 12h15 – Strasbourg x Monaco – CazéTV
- 15h45 – Paris FC x Lyon – Xsports e CazéTV
Campeonato Saudita
- 12h50 – Al-Taawoun x Al-Hilal – Canal GOAT
- 15h00 – Al-Khaleej x Al-Nassr – Band, BandSports e Canal GOAT
Campeonato Turco
- 14h00 – Konyaspor x Trabzonspor – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Português
- 14h00 – Casa Pia x Porto – ESPN 3 e Disney+
- 16h30 – Académico de Viseu x Vitória de Guimarães – Disney+
Campeonato Argentino
- 14h45 – Estudiantes x Platense – ESPN 3 e Disney+
- 17h30 – Atlético Tucumán x River Plate – ESPN 4 e Disney+
- 20h00 – Talleres x Unión de Santa Fé – Disney+
Campeonato Holandês
- 15h00 – Fortuna x Ajax – Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro
- 16h00 – Atlético-MG x Fluminense – Premiere
- 16h00 – Grêmio x Vasco – Premiere
- 17h00 – Chapecoense x Internacional – Record, CazéTV e Premiere
- 18h30 – Palmeiras x São Paulo – Premiere
- 20h30 – Botafogo x Red Bull Bragantino – Prime Video
- 21h00 – Santos x Cruzeiro – SporTV e Premiere
Campeonato Brasileiro Feminino
- 16h30 – Flamengo x São Paulo – SporTV