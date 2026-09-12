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Esporte

Jogos de hoje, sábado, 12 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Brasileirão tem clássico Palmeiras x São Paulo; Liverpool, Arsenal e Real Madrid também agitam o dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 06h00
SAO PAULO, BRAZIL - AUGUST 10: General view of the Allianz Parque before the Brasileirao 2025 match between Palmeiras and Ceara on August 10, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Nubank Parque, em São Paulo, vai ser o palco da partida entre Palmeiras e São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Jogos de hoje, sábado, 12 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

O sábado, 12 de setembro, reúne uma programação extensa no Brasil e no exterior, com jogos importantes desde a manhã até a noite. 

A programação começa cedo pela Championship, com Derby County x Birmingham City, às 8h30, seguido por Watford x Stoke City, às 11h. A segunda divisão inglesa abre um sábado especialmente movimentado no futebol do país, que ainda terá sete confrontos pela Premier League.

Na Espanha, Racing Santander x Deportivo Alavés, às 9h, abre a agenda da La Liga. Osasuna x Espanyol joga às 11h15, enquanto Athletic Bilbao e Elche se enfrentam às 13h30. O principal confronto acontece às 16h, com Real Madrid x Rayo Vallecano, no Santiago Bernabéu.

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O Campeonato Italiano também reserva três partidas. Genoa x Frosinone abre os jogos às 10h, seguido por Lazio x Milan, às 13h, um dos principais duelos da rodada. Mais tarde, às 15h45, Atalanta recebe o Cagliari.

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Na Alemanha, dois jogos ganham destaque às 10h30. Augsburg x Bayer Leverkusen coloca em campo uma das equipes mais competitivas das últimas temporadas, enquanto Borussia Dortmund x Paderborn leva o time aurinegro diante de sua torcida.

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A Premier League toma conta do fim da manhã. Às 11h, Chelsea x Hull City, Aston Villa x Nottingham Forest, Bournemouth x Brentford, Crystal Palace x Ipswich Town e Liverpool x Fulham acontecem simultaneamente. Às 13h30, Tottenham recebe o Everton, enquanto Sunderland x Arsenal, às 16h, encerra a rodada inglesa de sábado.

Na França, Strasbourg x Monaco, às 12h15, abre os principais jogos da Ligue 1 no dia. Às 15h45, Paris FC e Lyon se enfrentam na capital francesa. O Campeonato Holandês também tem um clube de peso em campo, com Fortuna x Ajax, às 15h.

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O Campeonato Saudita reserva dois confrontos importantes. Al-Taawoun x Al-Hilal começa às 12h50, enquanto Al-Khaleej x Al-Nassr, às 15h, coloca novamente o time de Cristiano Ronaldo entre as principais atrações internacionais do sábado.

Na Turquia, Konyaspor x Trabzonspor, às 14h, movimenta a Süper Lig. No mesmo horário, Casa Pia recebe o Porto pelo Campeonato Português. Mais tarde, às 16h30, Académico de Viseu x Vitória de Guimarães completa a agenda em Portugal.

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O futebol argentino também tem espaço importante. Estudiantes x Platense, às 14h45, abre a programação, seguido por Atlético Tucumán x River Plate, às 17h30. Talleres x Unión de Santa Fé, às 20h, encerra os jogos selecionados do Campeonato Argentino.

No Brasil, o Campeonato Brasileiro começa às 16h com Atlético-MG x Fluminense e Grêmio x Vasco. Às 17h, Chapecoense recebe o Internacional. O clássico Palmeiras x São Paulo, às 18h30, aparece entre as maiores atrações da rodada, enquanto Botafogo x Red Bull Bragantino, às 20h30, e Santos x Cruzeiro, às 21h, fecham a programação da Série A.

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O futebol feminino também aparece na agenda nacional. Flamengo x São Paulo, às 16h30, movimenta o Campeonato Brasileiro Feminino.

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Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 12 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Championship

  • 08h30 – Derby County x Birmingham City – ESPN e Disney+
  • 11h00 – Watford x Stoke City – N Sports e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 09h00 – Racing Santander x Deportivo Alavés – CazéTV
  • 11h15 – Osasuna x Espanyol – CazéTV
  • 13h30 – Athletic Bilbao x Elche – Jovem Pan Esportes e SportyNet (TV e YouTube)
  • 16h00 – Real Madrid x Rayo Vallecano – CazéTV

Campeonato Italiano

  • 10h00 – Genoa x Frosinone – ESPN 2 e Disney+
  • 13h00 – Lazio x Milan – CazéTV e Disney+
  • 15h45 – Atalanta x Cagliari – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+

Campeonato Alemão

  • 10h30 – Augsburg x Bayer Leverkusen – SportyNet (TV e YouTube) e OneFootball
  • 10h30 – Borussia Dortmund x Paderborn – CazéTV, Xsports e OneFootball

Premier League

  • 11h00 – Chelsea x Hull City – ESPN e Disney+
  • 11h00 – Aston Villa x Nottingham Forest – ESPN 4 e Disney+
  • 11h00 – Bournemouth x Brentford – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+
  • 11h00 – Crystal Palace x Ipswich Town – Disney+
  • 11h00 – Liverpool x Fulham – CazéTV e Disney+
  • 13h30 – Tottenham x Everton – ESPN e Disney+
  • 16h00 – Sunderland x Arsenal – ESPN e Disney+

      Campeonato Francês

      • 12h15 – Strasbourg x Monaco – CazéTV
      • 15h45 – Paris FC x Lyon – Xsports e CazéTV

      Campeonato Saudita

      • 12h50 – Al-Taawoun x Al-Hilal – Canal GOAT
      • 15h00 – Al-Khaleej x Al-Nassr – Band, BandSports e Canal GOAT

      Campeonato Turco

      • 14h00 – Konyaspor x Trabzonspor – ESPN 2 e Disney+

      Campeonato Português

      • 14h00 – Casa Pia x Porto – ESPN 3 e Disney+
      • 16h30 – Académico de Viseu x Vitória de Guimarães – Disney+

        Campeonato Argentino

        • 14h45 – Estudiantes x Platense – ESPN 3 e Disney+
        • 17h30 – Atlético Tucumán x River Plate – ESPN 4 e Disney+
        • 20h00 – Talleres x Unión de Santa Fé – Disney+

        Campeonato Holandês

        • 15h00 – Fortuna x Ajax – Disney+

        CAMPEONATOS NACIONAIS

        Campeonato Brasileiro

        • 16h00 – Atlético-MG x Fluminense – Premiere
        • 16h00 – Grêmio x Vasco – Premiere
        • 17h00 – Chapecoense x Internacional – Record, CazéTV e Premiere
        • 18h30 – Palmeiras x São Paulo – Premiere
        • 20h30 – Botafogo x Red Bull Bragantino – Prime Video
        • 21h00 – Santos x Cruzeiro – SporTV e Premiere

        Campeonato Brasileiro Feminino

        • 16h30 – Flamengo x São Paulo – SporTV
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        TAGS:
        Futebol: onde assistir
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