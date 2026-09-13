Presidente do Flamengo causa revolta em velório de Paulo Angioni, do Fluminense

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, gerou polêmica ao comparecer ao velório de Paulo Angioni, realizado neste domingo, 13, nas Laranjeiras, sede do Fluminense, usando um casaco do clube rubro-negro.

A escolha chamou a atenção de torcedores tricolores nas redes sociais. A presença do dirigente flamenguista na despedida do diretor de futebol do Fluminense acabou dividindo espaço com os comentários sobre a roupa usada na ocasião. “Gosta de ser o centro das atenções”, criticou um usuário do X. Já outro justificou: “O Bap está representando o Flamengo”.

Paulo Angioni morreu aos 80 anos, neste sábado, 12. Com uma trajetória marcada por passagens por grandes clubes brasileiros, o dirigente ocupava o cargo de diretor de futebol do Fluminense. A cerimônia de despedida reuniu familiares, amigos e nomes do futebol.

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