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Esporte

Presidente do Flamengo causa revolta em velório de Paulo Angioni, do Fluminense

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, esteve em cerimônia nas Laranjeiras

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 18h19
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e camisa polo azul, sorri e faz sinal de positivo com as duas mãos em um estádio de futebol à noite
Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap (Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação)
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Presidente do Flamengo causa revolta em velório de Paulo Angioni, do Fluminense Priorizar nos meus resultados Google

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, gerou polêmica ao comparecer ao velório de Paulo Angioni, realizado neste domingo, 13, nas Laranjeiras, sede do Fluminense, usando um casaco do clube rubro-negro.

A escolha chamou a atenção de torcedores tricolores nas redes sociais. A presença do dirigente flamenguista na despedida do diretor de futebol do Fluminense acabou dividindo espaço com os comentários sobre a roupa usada na ocasião. “Gosta de ser o centro das atenções”, criticou um usuário do X. Já outro justificou: “O Bap está representando o Flamengo”.

Paulo Angioni morreu aos 80 anos, neste sábado, 12. Com uma trajetória marcada por passagens por grandes clubes brasileiros, o dirigente ocupava o cargo de diretor de futebol do Fluminense. A cerimônia de despedida reuniu familiares, amigos e nomes do futebol.

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