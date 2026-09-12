Palmeiras x São Paulo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Choque-Rei decisivo pelo Brasileirão. O Verdão busca a liderança, mesmo com a Libertadores à vista, enquanto o Tricolor, focado na Sula, precisa pontuar. Abel e Dorival não devem poupar titulares neste clássico quente que promete emoção. Saiba onde assistir e as prováveis escalações!

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado, 12, às 18h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras chega ao clássico na vice-liderança, com 53 pontos, apenas um atrás do Flamengo. A equipe de Abel Ferreira perdeu a liderança na última rodada do Brasileirão, quando empatou com o Botafogo. No meio da semana, o Verdão venceu a LDU por 1 a 0, pela ida das quartas de final da Libertadores. Mesmo com a decisão em Quito já na próxima quarta-feira, o clube não deve poupar suas principais peças contra o São Paulo.

Apesar de ir com força máxima, Abel Ferreira terá desfalques. Marlon Freitas e Barboza cumprem suspensão e estão fora do Choque-Rei. Em compensação, Andreas Pereira volta a ficar à disposição depois de desfalcar a equipe diante da LDU. A tendência é que o treinador mantenha uma formação ofensiva, com Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque entre as principais armas, enquanto Gustavo Gómez e Murilo devem comandar a defesa.

O São Paulo ocupa a décima posição, com 33 pontos, e chega ao clássico dividido entre a necessidade de pontuar no Brasileiro e a decisão continental contra o Boca Juniors. O Tricolor perdeu por 1 a 0 na Bombonera, na terça-feira, e terá de reverter a vantagem argentina no Morumbis. Apesar da proximidade entre os jogos, Dorival Júnior indicou que não pretende abrir mão dos titulares diante do Palmeiras.

Continua após a publicidade

A principal baixa são-paulina deve ser Luciano. O atacante foi diagnosticado com um edema na parte posterior da coxa esquerda depois do duelo na Argentina e iniciou tratamento, virando provável desfalque para o clássico. Calleri, por outro lado, está disponível para o Brasileirão e pode voltar ao comando do ataque.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir à partida entre Palmeiras e São Paulo?

Palmeiras e São Paulo jogam neste sábado, 12, às 18h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Jhon Arias, Maurício e Vitor Roque; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Iago; Pablo Maia, Marcos Antônio e Danielzinho; Artur, Ferreirinha e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Continua após a publicidade

Arbitragem:

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS);

Quarto árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO);

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);

AVAR: Helton Nunes (SC);

AVAR 2: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).