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Esporte

Palmeiras x São Paulo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Choque-Rei deste sábado, 12, no Nubank Parque, é válido pela 27ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 12h00
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 11: General view of the field before a Group F match between Palmeiras and Liverpool as part of Copa CONMEBOL Libertadores 2024 at Allianz Parque on April 11, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)
Nubank Parque, em São Paulo (Alexandre Schneider/Getty Images)
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Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado, 12, às 18h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras chega ao clássico na vice-liderança, com 53 pontos, apenas um atrás do Flamengo. A equipe de Abel Ferreira perdeu a liderança na última rodada do Brasileirão, quando empatou com o Botafogo. No meio da semana, o Verdão venceu a LDU por 1 a 0, pela ida das quartas de final da Libertadores. Mesmo com a decisão em Quito já na próxima quarta-feira, o clube não deve poupar suas principais peças contra o São Paulo.

Apesar de ir com força máxima, Abel Ferreira terá desfalques. Marlon Freitas e Barboza cumprem suspensão e estão fora do Choque-Rei. Em compensação, Andreas Pereira volta a ficar à disposição depois de desfalcar a equipe diante da LDU. A tendência é que o treinador mantenha uma formação ofensiva, com Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque entre as principais armas, enquanto Gustavo Gómez e Murilo devem comandar a defesa.

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O São Paulo ocupa a décima posição, com 33 pontos, e chega ao clássico dividido entre a necessidade de pontuar no Brasileiro e a decisão continental contra o Boca Juniors. O Tricolor perdeu por 1 a 0 na Bombonera, na terça-feira, e terá de reverter a vantagem argentina no Morumbis. Apesar da proximidade entre os jogos, Dorival Júnior indicou que não pretende abrir mão dos titulares diante do Palmeiras.

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A principal baixa são-paulina deve ser Luciano. O atacante foi diagnosticado com um edema na parte posterior da coxa esquerda depois do duelo na Argentina e iniciou tratamento, virando provável desfalque para o clássico. Calleri, por outro lado, está disponível para o Brasileirão e pode voltar ao comando do ataque.

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Onde assistir à partida entre Palmeiras e São Paulo?

Palmeiras e São Paulo jogam neste sábado, 12, às 18h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Lucas Evangelista e Andreas Pereira; Jhon Arias, Maurício e Vitor Roque; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. 

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Iago; Pablo Maia, Marcos Antônio e Danielzinho; Artur, Ferreirinha e Calleri. Técnico: Dorival Júnior. 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS);
  • Quarto árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO);
  • VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);
  • AVAR: Helton Nunes (SC);
  • AVAR 2: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).
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