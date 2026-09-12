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Atlético-MG x Fluminense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Galo recebe o Tricolor neste sábado, 12, na Arena MRV, pela 27ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 09h30
BELO HORIZONTE, BRAZIL - NOVEMBER 10: Aerial view of Arena MRV Stadium before the Copa Do Brasil Final Second Leg match between Atletico Mineiro and Flamengo on November 10, 2024 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)
Arena MRV, em Belo Horizonte (Pedro Vilela/Getty Images)
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Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado, 12, às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Atlético-MG chega pressionado por duas derrotas consecutivas. Depois de perder por 2 a 0 para o São Paulo no Brasileirão, o time voltou a sofrer um revés pelo mesmo placar diante do Santos, na quarta-feira, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. 

Eduardo Domínguez ainda convive com baixas importantes no elenco. Ruan Tressoldi, Léo Duarte, Tomás Pérez e Thiago Borbas estão entre os jogadores entregues ao departamento médico. A tendência é que Gabriel Delfim permaneça no gol, com Vitor Hugo na defesa e um meio-campo formado por Castaño, Alan Franco e Fred. Cassierra disputa espaço com Reinier no comando do ataque.

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O Fluminense, por outro lado, vive fase positiva. O time de Marcão venceu o Vasco por 1 a 0 na rodada passada do Brasileirão e, na terça-feira, derrotou o Platense por 2 a 0 no Maracanã, abrindo vantagem nas quartas de final da Libertadores. Hulk foi protagonista, com uma assistência e um gol.

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O atacante não poderá atuar por causa de uma cláusula estabelecida no acordo entre as equipes. Hulk defendeu o Atlético durante cinco temporadas e encerrou sua passagem com mais de 300 partidas, 140 gols e 56 assistências. No período, conquistou cinco Campeonatos Mineiros, o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021 e a Supercopa do Brasil de 2022. 

Sem Hulk, o Fluminense deverá reorganizar o setor ofensivo. A tendência é que Germán Cano ganhe espaço como referência, com Soteldo e Canobbio atuando pelos lados e Ganso responsável pela criação.

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Onde assistir à partida entre Atlético-MG e Fluminense?

Atlético-MG e Fluminense jogam neste sábado, 12, às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações:

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño, Alan Franco, Fred, Bernard e Minda; Cassierra (Reinier). Técnico: Eduardo Domínguez.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Cano. Técnico: Marcão.

Arbitragem:

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
  • Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO);
  • Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);
  • AVAR: Fabricio Porfirio de Moura;
  • AVAR 2: Adriano Milczvski.
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