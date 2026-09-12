Atlético-MG x Fluminense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Atlético-MG e Fluminense se encontram neste sábado na Arena MRV pela 27ª rodada do Brasileirão. O Galo chega pressionado por duas derrotas consecutivas, enquanto o Tricolor vive fase positiva, embalado por vitórias. Um detalhe importante é a ausência de Hulk no Flu. Confira todos os detalhes, prováveis escalações e onde assistir.

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Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado, 12, às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG chega pressionado por duas derrotas consecutivas. Depois de perder por 2 a 0 para o São Paulo no Brasileirão, o time voltou a sofrer um revés pelo mesmo placar diante do Santos, na quarta-feira, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Eduardo Domínguez ainda convive com baixas importantes no elenco. Ruan Tressoldi, Léo Duarte, Tomás Pérez e Thiago Borbas estão entre os jogadores entregues ao departamento médico. A tendência é que Gabriel Delfim permaneça no gol, com Vitor Hugo na defesa e um meio-campo formado por Castaño, Alan Franco e Fred. Cassierra disputa espaço com Reinier no comando do ataque.

O Fluminense, por outro lado, vive fase positiva. O time de Marcão venceu o Vasco por 1 a 0 na rodada passada do Brasileirão e, na terça-feira, derrotou o Platense por 2 a 0 no Maracanã, abrindo vantagem nas quartas de final da Libertadores. Hulk foi protagonista, com uma assistência e um gol.

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O atacante não poderá atuar por causa de uma cláusula estabelecida no acordo entre as equipes. Hulk defendeu o Atlético durante cinco temporadas e encerrou sua passagem com mais de 300 partidas, 140 gols e 56 assistências. No período, conquistou cinco Campeonatos Mineiros, o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021 e a Supercopa do Brasil de 2022.

Sem Hulk, o Fluminense deverá reorganizar o setor ofensivo. A tendência é que Germán Cano ganhe espaço como referência, com Soteldo e Canobbio atuando pelos lados e Ganso responsável pela criação.

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Onde assistir à partida entre Atlético-MG e Fluminense?

Atlético-MG e Fluminense jogam neste sábado, 12, às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações:

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Renan Lodi; Castaño, Alan Franco, Fred, Bernard e Minda; Cassierra (Reinier). Técnico: Eduardo Domínguez.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Cano. Técnico: Marcão.

Arbitragem:

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO);

Quarto árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);

AVAR: Fabricio Porfirio de Moura;

AVAR 2: Adriano Milczvski.