Manchester United x Manchester City: onde assistir, horário e escalações

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Manchester United e Manchester City se enfrentam no clássico de Manchester pela 4ª rodada da Premier League. Enquanto o City busca manter 100% de aproveitamento, o United, que vem de goleada na Champions, quer engrenar no campeonato. Veja a prévia completa, escalações e onde assistir a este grande duelo.

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Manchester United e Manchester City se enfrentam neste domingo, 13, às 12h30 (horário de Brasília), no Old Trafford, pela quarta rodada da Premier League 2026/27. O primeiro dérbi de Manchester da temporada coloca frente a frente equipes que chegam ao clássico em situações diferentes no campeonato: o City está com nove pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o United soma somente quatro pontos.

O Manchester United chega fortalecido pela estreia na Champions League. Na quinta-feira, a equipe comandada por Michael Carrick goleou o Sabah por 4 a 0 em Old Trafford, com gols de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Šeško e Lisandro Martínez. O resultado deu confiança a um time que ainda busca regularidade na Premier League, onde venceu apenas uma das três primeiras partidas.

Carrick deve manter boa parte da estrutura utilizada neste início de temporada. Bruno Fernandes continua como principal responsável pela criação, enquanto Bryan Mbeumo e Matheus Cunha dão mobilidade ao setor ofensivo e Šeško aparece como referência na área. Amad Diallo, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt e Carlos Baleba estão entre os jogadores que vinham sendo tratados como baixas para o clássico.

O Manchester City chega em situação mais confortável. A equipe de Enzo Maresca venceu suas três primeiras partidas na Premier League e também começou bem a caminhada na Champions, com uma vitória por 2 a 0 contra o Porto. Haaland permanece como principal referência ofensiva do City, acompanhado por jogadores como Phil Foden, Rayan Cherki e Antoine Semenyo.

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No último encontro entre os clubes, em janeiro deste ano, o United venceu o City por 2 a 0 em Old Trafford. Agora, o time de Carrick tenta repetir o resultado para encostar nos primeiros colocados, enquanto os Citizens buscam preservar os 100% de aproveitamento no campeonato.

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Onde assistir à partida entre Manchester United e Manchester City?

Manchester United e Manchester City jogam neste domingo, 13, às 12h30 (horário de Brasília), em Old Trafford, pela quarta rodada da Premier League. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Prováveis escalações:

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Shaw; Mainoo e Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Šeško. Técnico: Michael Carrick.

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi e Gvardiol; Elliot Anderson e Nico O’Reilly; Rayan Cherki, Phil Foden e Antoine Semenyo; Haaland. Técnico: Enzo Maresca.

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Arbitragem:

Árbitro: Michael Oliver;

Assistentes: Stuart Burt e Tim Wood;

Quarto árbitro: Paul Tierney;

VAR: Matt Donohue;

AVAR: Blake Antrobus.