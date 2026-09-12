Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações
Merengues recebem o rival da capital neste sábado, 12, no Santiago Bernabéu, pela 5ª rodada da La Liga
Real Madrid e Rayo Vallecano se enfrentam neste sábado, 12, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela quinta rodada da LaLiga 2026/27. O time merengue chega ao compromisso com nove pontos em quatro partidas, enquanto o Rayo soma quatro.
O Real tenta uma recuperação no Campeonato Espanhol depois de perder por 1 a 0 para o Betis na rodada anterior, resultado que encerrou os 100% de aproveitamento da equipe. No meio da semana, o time de José Mourinho reagiu ao vencer a Inter de Milão por 2 a 1, pela Champions League, com gols de Mbappé e Valverde.
Mourinho ainda convive com baixas importantes. Rodrygo segue em recuperação de uma lesão ligamentar, Ferland Mendy está fora por problema no quadril e Raúl Asencio também permanece no departamento médico. Éder Militão já avançou na recuperação, mas ainda não deve retornar. Tchouaméni, por outro lado, voltou a ganhar minutos contra a Inter e pode aparecer entre os titulares.
O Rayo Vallecano chega ao Bernabéu com problemas sobretudo pelo lado direito. Jorge de Frutos recebeu suspensão de dois jogos, enquanto Fran Pérez cumpre um jogo de gancho após a expulsão na rodada passada. O técnico Beñat San José ainda não conta com Augusto Batalla e Jozhua Vertrouwd, lesionados, e acompanha a recuperação de Isi Palazón.
Onde assistir à partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano?
Real Madrid e Rayo Vallecano jogam neste sábado, 12, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Camavinga e Valverde; Arda Güler, Bellingham e Vinícius Júnior; Mbappé. Técnico: José Mourinho.
Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Ciss e Pedrosa; Unai López, Óscar Valentín e Pedro Díaz; Nteka, Camello e Álvaro García. Técnico: Beñat San José.