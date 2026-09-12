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Esporte

Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações

Merengues recebem o rival da capital neste sábado, 12, no Santiago Bernabéu, pela 5ª rodada da La Liga

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 09h30
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 02: General view inside the stadium prior to the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Getafe CF at Estadio Santiago Bernabeu on September 02, 2023 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Angel Martinez/Getty Images)
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Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Real Madrid e Rayo Vallecano se enfrentam neste sábado, 12, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela quinta rodada da LaLiga 2026/27. O time merengue chega ao compromisso com nove pontos em quatro partidas, enquanto o Rayo soma quatro.

O Real tenta uma recuperação no Campeonato Espanhol depois de perder por 1 a 0 para o Betis na rodada anterior, resultado que encerrou os 100% de aproveitamento da equipe. No meio da semana, o time de José Mourinho reagiu ao vencer a Inter de Milão por 2 a 1, pela Champions League, com gols de Mbappé e Valverde.

Mourinho ainda convive com baixas importantes. Rodrygo segue em recuperação de uma lesão ligamentar, Ferland Mendy está fora por problema no quadril e Raúl Asencio também permanece no departamento médico. Éder Militão já avançou na recuperação, mas ainda não deve retornar. Tchouaméni, por outro lado, voltou a ganhar minutos contra a Inter e pode aparecer entre os titulares.

O Rayo Vallecano chega ao Bernabéu com problemas sobretudo pelo lado direito. Jorge de Frutos recebeu suspensão de dois jogos, enquanto Fran Pérez cumpre um jogo de gancho após a expulsão na rodada passada. O técnico Beñat San José ainda não conta com Augusto Batalla e Jozhua Vertrouwd, lesionados, e acompanha a recuperação de Isi Palazón.

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Onde assistir à partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano?

Real Madrid e Rayo Vallecano jogam neste sábado, 12, às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Camavinga e Valverde; Arda Güler, Bellingham e Vinícius Júnior; Mbappé. Técnico: José Mourinho.

Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Ciss e Pedrosa; Unai López, Óscar Valentín e Pedro Díaz; Nteka, Camello e Álvaro García. Técnico: Beñat San José.

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TAGS:
Futebol: onde assistir
Real Madrid
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