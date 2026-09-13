Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem aparição a dois no GP da Espanha

Virginia Fonseca e Vini Jr. aproveitaram o domingo, 13 para curtir juntos o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, em Madri. O casal marcou presença nos bastidores da competição e chamou a atenção ao circular pelo paddock.

A influenciadora e o jogador do Real Madrid foram fotografados de mãos dadas durante a passagem pelo circuito. Para a ocasião, Virginia apostou em um look inspirado no motocross, com recortes laterais e abdômen à mostra.

Além de acompanhar a corrida, o casal também encontrou Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Audi, e Vini Jr aproveitou para entregar uma camisa personalizada ao atleta.

Virginia desembarcou em Madri no sábado, 12. A presença dos dois no evento movimentou as redes sociais, especialmente pelos registros do passeio a dois.

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