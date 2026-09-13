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Esporte

NFL hoje: horários e onde assistir aos jogos deste domingo, 13 de setembro

Primeiro domingo cheio da temporada 2026/27 terá 13 partidas

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 08h00
NEW ORLEANS, LOUISIANA - AUGUST 23: A detail of the NFL shield logo painted on the turf field for a preseason game between the New Orleans Saints and the Denver Broncos at the Caesars Superdome on August 23, 2025 in New Orleans, Louisiana. (Photo by Derick E. Hingle/Getty Images)
Logo da NFL (Derick E. Hingle/Getty Images)
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NFL hoje: horários e onde assistir aos jogos deste domingo, 13 de setembro Priorizar nos meus resultados Google

Depois da abertura da temporada 2026/27 durante a semana, a NFL toma conta do domingo, 13, com a sua primeira grande maratona de jogos da temporada, com 13 partidas espalhadas por três horários.

A programação começa às 14h, pelo horário de Brasília, com oito jogos simultâneos. Entre os confrontos que chamam atenção estão Buffalo Bills x Houston Texans, Baltimore Ravens x Indianapolis Colts e Tampa Bay Buccaneers x Cincinnati Bengals, duelos que já oferecem bons testes para equipes com ambições altas na temporada.

Às 17h25, a rodada ganha mais quatro partidas. Green Bay Packers x Minnesota Vikings coloca frente a frente dois rivais da NFC Norte, enquanto Washington Commanders x Philadelphia Eagles movimenta a NFC Leste em um confronto que pode pesar desde cedo na disputa dentro da divisão.

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O fechamento do domingo reserva mais um duelo divisional. Às 21h20, New York Giants e Dallas Cowboys se enfrentam em um clássico da NFC Leste, encerrando um dia praticamente inteiro dedicado ao futebol americano.

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Jogos da NFL hoje:

  • 14h — Carolina Panthers x Chicago Bears
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  • 14h — Cincinnati Bengals x Tampa Bay Buccaneers
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  • 14h — Detroit Lions x New Orleans Saints
    Onde assistir: NFL Game Pass
  • 14h — Houston Texans x Buffalo Bills
    Onde assistir: ESPN 3, Disney+ e NFL Game Pass
  • 14h — Indianapolis Colts x Baltimore Ravens
    Onde assistir: SporTV 3 e NFL Game Pass
  • 14h — Jacksonville Jaguars x Cleveland Browns
    Onde assistir: NFL Game Pass
  • 14h — Pittsburgh Steelers x Atlanta Falcons
    Onde assistir: NFL Game Pass
  • 14h — Tennessee Titans x New York Jets
    Onde assistir: NFL Game Pass
  • 17h25 — Minnesota Vikings x Green Bay Packers
    Onde assistir: SporTV 2, ge tv e NFL Game Pass
  • 17h25 — Philadelphia Eagles x Washington Commanders
    Onde assistir: ESPN 3, Disney+ e NFL Game Pass
  • 17h25 — Los Angeles Chargers x Arizona Cardinals
    Onde assistir: NFL Game Pass
  • 17h25 — Las Vegas Raiders x Miami Dolphins
    Onde assistir: NFL Game Pass
  • 21h20 — New York Giants x Dallas Cowboys
    Onde assistir: SporTV 2 e NFL Game Pass
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TAGS:
NFL
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