NFL hoje: horários e onde assistir aos jogos deste domingo, 13 de setembro
Primeiro domingo cheio da temporada 2026/27 terá 13 partidas
Depois da abertura da temporada 2026/27 durante a semana, a NFL toma conta do domingo, 13, com a sua primeira grande maratona de jogos da temporada, com 13 partidas espalhadas por três horários.
A programação começa às 14h, pelo horário de Brasília, com oito jogos simultâneos. Entre os confrontos que chamam atenção estão Buffalo Bills x Houston Texans, Baltimore Ravens x Indianapolis Colts e Tampa Bay Buccaneers x Cincinnati Bengals, duelos que já oferecem bons testes para equipes com ambições altas na temporada.
Às 17h25, a rodada ganha mais quatro partidas. Green Bay Packers x Minnesota Vikings coloca frente a frente dois rivais da NFC Norte, enquanto Washington Commanders x Philadelphia Eagles movimenta a NFC Leste em um confronto que pode pesar desde cedo na disputa dentro da divisão.
O fechamento do domingo reserva mais um duelo divisional. Às 21h20, New York Giants e Dallas Cowboys se enfrentam em um clássico da NFC Leste, encerrando um dia praticamente inteiro dedicado ao futebol americano.
Jogos da NFL hoje:
- 14h — Carolina Panthers x Chicago Bears
Onde assistir: NFL Game Pass
- 14h — Cincinnati Bengals x Tampa Bay Buccaneers
Onde assistir: NFL Game Pass
- 14h — Detroit Lions x New Orleans Saints
Onde assistir: NFL Game Pass
- 14h — Houston Texans x Buffalo Bills
Onde assistir: ESPN 3, Disney+ e NFL Game Pass
- 14h — Indianapolis Colts x Baltimore Ravens
Onde assistir: SporTV 3 e NFL Game Pass
- 14h — Jacksonville Jaguars x Cleveland Browns
Onde assistir: NFL Game Pass
- 14h — Pittsburgh Steelers x Atlanta Falcons
Onde assistir: NFL Game Pass
- 14h — Tennessee Titans x New York Jets
Onde assistir: NFL Game Pass
- 17h25 — Minnesota Vikings x Green Bay Packers
Onde assistir: SporTV 2, ge tv e NFL Game Pass
- 17h25 — Philadelphia Eagles x Washington Commanders
Onde assistir: ESPN 3, Disney+ e NFL Game Pass
- 17h25 — Los Angeles Chargers x Arizona Cardinals
Onde assistir: NFL Game Pass
- 17h25 — Las Vegas Raiders x Miami Dolphins
Onde assistir: NFL Game Pass
- 21h20 — New York Giants x Dallas Cowboys
Onde assistir: SporTV 2 e NFL Game Pass