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Esporte

Jogos de hoje, segunda, 14 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Bahia x Remo fecha a 27ª rodada do Brasileirão; Inter, Roma, Newcastle e Betis jogam na Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 06h00
FONTE NOVA - Salvador: cidade receberá comitiva da Fifa
Arena Fonte Nova, em Salvador, vai ser o palco da partida entre Bahia e Remo hoje (Nick Potts - EMPICS/Getty Images)
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A segunda-feira, 14 de setembro, fecha rodadas importantes no Brasil e na Europa e ainda reserva espaço para a principal competição de clubes da Ásia. O destaque nacional é Bahia x Remo, pelo Campeonato Brasileiro, enquanto a Europa tem Inter de Milão, Roma, Newcastle, Betis e Fenerbahçe em campo. A AFC Champions League Elite também movimenta a tarde com Al-Ittihad e Al-Ahli, dois dos principais representantes do futebol saudita.

A programação internacional começa às 13h com a AFC Champions League Elite. Al Shamal x Al-Ittihad abre os jogos do torneio no dia, colocando o clube saudita diante de um adversário do Catar. Mais tarde, às 15h15, Al-Ahli recebe o Pakhtakor, do Uzbequistão, em outro duelo da principal competição continental asiática.

O Campeonato Italiano concentra três partidas no período da tarde. Às 13h30, Como x Parma e Torino x Roma abrem a programação. Mais tarde, às 15h45, Inter de Milão x Udinese fecha os jogos da Serie A nesta segunda-feira.

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Na Turquia, Gaziantep x Fenerbahçe, às 14h, encerra a rodada da Süper Lig. .

Na Inglaterra, Leeds United x Newcastle United, às 16h, fecha a rodada da Premier League. No mesmo horário, Villarreal x Real Betis encerra a rodada do Campeonato Espanhol. 

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Em Portugal, Braga x Estoril, às 16h45, aparece entre as principais partidas da noite europeia. 

Na América do Sul, o Campeonato Argentino tem Deportivo Riestra x Lanús, às 19h, enquanto o Campeonato Uruguaio coloca Montevideo City Torque e Liverpool frente a frente no mesmo horário.

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No Brasil, a Série B terá três partidas. Botafogo-SP x Goiás e América-MG x São Bernardo começam às 19h30, enquanto Avaí x Vila Nova, às 21h30, encerra a programação da segunda divisão.

Pela Série A, Bahia e Remo se enfrentam às 20h, na Arena Fonte Nova, fechando a rodada do Campeonato Brasileiro. 

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Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 14 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

AFC Champions League Elite

  • 13h00 – Al Shamal SC x Al-Ittihad – Disney+
  • 15h15 – Al-Ahli Saudi FC x Pakhtakor – Disney+
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Campeonato Italiano

  • 13h30 – Como x Parma – Disney+
  • 13h30 – Torino x Roma – ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 – Inter de Milão x Udinese – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

  • 14h00 – Gaziantep x Fenerbahçe – ESPN 2 e Disney+

Premier League

  • 16h00 – Leeds United x Newcastle United – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Villarreal x Real Betis – CazéTV

Campeonato Português

  • 16h45 – Braga x Estoril – Disney+

Campeonato Argentino

  • 19h00 – Deportivo Riestra x Lanús – Disney+

Campeonato Uruguaio

  • 19h00 – Montevideo City Torque x Liverpool – Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – Botafogo-SP x Goiás – ESPN 4
  • 19h30 – América-MG x São Bernardo – Disney+
  • 21h30 – Avaí x Vila Nova – ESPN 4

Campeonato Brasileiro

  • 20h00 – Bahia x Remo – Premiere
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