Jogos de hoje, segunda, 14 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Ler Resumo





A segunda-feira, 14 de setembro, promete um dia agitado para os amantes do futebol, com jogos importantes no Brasil, Europa e Ásia. O destaque nacional é Bahia x Remo pelo Campeonato Brasileiro. Na Europa, Inter de Milão, Roma e Newcastle entram em campo. Confira a agenda completa!

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A segunda-feira, 14 de setembro, fecha rodadas importantes no Brasil e na Europa e ainda reserva espaço para a principal competição de clubes da Ásia. O destaque nacional é Bahia x Remo, pelo Campeonato Brasileiro, enquanto a Europa tem Inter de Milão, Roma, Newcastle, Betis e Fenerbahçe em campo. A AFC Champions League Elite também movimenta a tarde com Al-Ittihad e Al-Ahli, dois dos principais representantes do futebol saudita.

A programação internacional começa às 13h com a AFC Champions League Elite. Al Shamal x Al-Ittihad abre os jogos do torneio no dia, colocando o clube saudita diante de um adversário do Catar. Mais tarde, às 15h15, Al-Ahli recebe o Pakhtakor, do Uzbequistão, em outro duelo da principal competição continental asiática.

O Campeonato Italiano concentra três partidas no período da tarde. Às 13h30, Como x Parma e Torino x Roma abrem a programação. Mais tarde, às 15h45, Inter de Milão x Udinese fecha os jogos da Serie A nesta segunda-feira.

Continua após a publicidade

Na Turquia, Gaziantep x Fenerbahçe, às 14h, encerra a rodada da Süper Lig. .

Na Inglaterra, Leeds United x Newcastle United, às 16h, fecha a rodada da Premier League. No mesmo horário, Villarreal x Real Betis encerra a rodada do Campeonato Espanhol.

Continua após a publicidade

Em Portugal, Braga x Estoril, às 16h45, aparece entre as principais partidas da noite europeia.

Na América do Sul, o Campeonato Argentino tem Deportivo Riestra x Lanús, às 19h, enquanto o Campeonato Uruguaio coloca Montevideo City Torque e Liverpool frente a frente no mesmo horário.

Continua após a publicidade

No Brasil, a Série B terá três partidas. Botafogo-SP x Goiás e América-MG x São Bernardo começam às 19h30, enquanto Avaí x Vila Nova, às 21h30, encerra a programação da segunda divisão.

Pela Série A, Bahia e Remo se enfrentam às 20h, na Arena Fonte Nova, fechando a rodada do Campeonato Brasileiro.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Confira a agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 14 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

AFC Champions League Elite

13h00 – Al Shamal SC x Al-Ittihad – Disney+

15h15 – Al-Ahli Saudi FC x Pakhtakor – Disney+

Continua após a publicidade

Campeonato Italiano

13h30 – Como x Parma – Disney+

13h30 – Torino x Roma – ESPN 4 e Disney+

15h45 – Inter de Milão x Udinese – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

14h00 – Gaziantep x Fenerbahçe – ESPN 2 e Disney+

Premier League

16h00 – Leeds United x Newcastle United – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

16h00 – Villarreal x Real Betis – CazéTV

Campeonato Português

16h45 – Braga x Estoril – Disney+

Campeonato Argentino

19h00 – Deportivo Riestra x Lanús – Disney+

Campeonato Uruguaio

19h00 – Montevideo City Torque x Liverpool – Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Botafogo-SP x Goiás – ESPN 4

19h30 – América-MG x São Bernardo – Disney+

21h30 – Avaí x Vila Nova – ESPN 4

Campeonato Brasileiro

20h00 – Bahia x Remo – Premiere