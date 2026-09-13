Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Esporte

Mirassol x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 13, no Maião, pela 27ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 09h30
Estádio José Maria de Campos Maia
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (Felipe Novoa @nopontovoa/Divulgação)
Continua após publicidade
Mirassol x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Mirassol e Vitória se enfrentam neste domingo, 13, às 16h (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Mirassol chega fortalecido pela vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, fora de casa, na rodada passada. Depois de sair atrás no Couto Pereira, a equipe de Rafael Guanaes virou com gols de Gustavo Silva e Bruno Santos. O resultado encerrou uma sequência ruim e devolveu confiança ao time justamente antes de mais um confronto direto.

Guanaes, porém, terá mudanças obrigatórias. O zagueiro João Victor e o volante Denilson receberam o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba e cumprem suspensão. Neto Moura, que ficou fora da rodada passada por um edema no adutor da coxa esquerda, tenta reunir condições para retornar e assumir uma vaga no meio-campo. Walter também segue em recuperação de uma lesão muscular.

Siga

O Vitória também chega mais aliviado. A equipe de Jair Ventura venceu o Grêmio por 1 a 0 no Barradão e encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas no Brasileiro. Renê marcou o gol do triunfo e voltou a ser decisivo para um time que tenta abrir distância da zona de rebaixamento e encontrar maior regularidade na reta final da competição.

Continua após a publicidade

O Rubro-Negro, no entanto, convive com uma lista extensa de baixas. Cacá está suspenso, enquanto Ramon, Baralhas, Nathan Mendes, Emmanuel Martínez, Edu, Camutanga, Rúben Ismael e Dudu aparecem entre os jogadores indisponíveis por problemas físicos. A tendência é que Jair Ventura preserve a base utilizada contra o Grêmio, com Matheuzinho responsável pela criação e Renê como principal referência ofensiva.

No primeiro turno, o time baiano venceu o Mirassol por 1 a 0. Considerando os seis encontros oficiais entre as equipes, o Rubro-Negro soma três vitórias, contra uma do time paulista, além de dois empates. 

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Onde assistir à partida entre Mirassol e Vitória?

Mirassol e Vitória jogam neste domingo, 13, às 16h (horário de Brasília), no Maião, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Mirassol: Alex Muralha; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Wallisson), Eduardo e Gustavo Silva; Alesson, Fernandinho e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateusinho, Emanuel Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Zé Vitor, Caíque Gonçalves e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renê. Técnico: Jair Ventura. 

Arbitragem:

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiaggo Americano Labes (SC);
  • Quarto árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC);
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS);
  • AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS);
  • AVAR 2: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).
Publicidade
TAGS:
Campeonato Brasileiro
Futebol: onde assistir
Vitória-BA
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).