Mirassol x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste domingo, 13, no Maião, pela 27ª rodada do campeonato
Mirassol e Vitória se enfrentam neste domingo, 13, às 16h (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Mirassol chega fortalecido pela vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, fora de casa, na rodada passada. Depois de sair atrás no Couto Pereira, a equipe de Rafael Guanaes virou com gols de Gustavo Silva e Bruno Santos. O resultado encerrou uma sequência ruim e devolveu confiança ao time justamente antes de mais um confronto direto.
Guanaes, porém, terá mudanças obrigatórias. O zagueiro João Victor e o volante Denilson receberam o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba e cumprem suspensão. Neto Moura, que ficou fora da rodada passada por um edema no adutor da coxa esquerda, tenta reunir condições para retornar e assumir uma vaga no meio-campo. Walter também segue em recuperação de uma lesão muscular.
O Vitória também chega mais aliviado. A equipe de Jair Ventura venceu o Grêmio por 1 a 0 no Barradão e encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas no Brasileiro. Renê marcou o gol do triunfo e voltou a ser decisivo para um time que tenta abrir distância da zona de rebaixamento e encontrar maior regularidade na reta final da competição.
O Rubro-Negro, no entanto, convive com uma lista extensa de baixas. Cacá está suspenso, enquanto Ramon, Baralhas, Nathan Mendes, Emmanuel Martínez, Edu, Camutanga, Rúben Ismael e Dudu aparecem entre os jogadores indisponíveis por problemas físicos. A tendência é que Jair Ventura preserve a base utilizada contra o Grêmio, com Matheuzinho responsável pela criação e Renê como principal referência ofensiva.
No primeiro turno, o time baiano venceu o Mirassol por 1 a 0. Considerando os seis encontros oficiais entre as equipes, o Rubro-Negro soma três vitórias, contra uma do time paulista, além de dois empates.
Onde assistir à partida entre Mirassol e Vitória?
Mirassol e Vitória jogam neste domingo, 13, às 16h (horário de Brasília), no Maião, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.
Prováveis escalações:
Mirassol: Alex Muralha; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Wallisson), Eduardo e Gustavo Silva; Alesson, Fernandinho e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateusinho, Emanuel Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Zé Vitor, Caíque Gonçalves e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Arbitragem:
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiaggo Americano Labes (SC);
- Quarto árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC);
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS);
- AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS);
- AVAR 2: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).