Mirassol x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Mirassol e Vitória duelam neste domingo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos chegam embalados por vitórias recentes, mas com desfalques importantes. O Mirassol busca a estabilidade em casa, enquanto o Vitória tenta consolidar sua recuperação. Saiba tudo sobre o confronto direto, prováveis escalações e onde assistir a este jogo decisivo.

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Mirassol e Vitória se enfrentam neste domingo, 13, às 16h (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Mirassol chega fortalecido pela vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, fora de casa, na rodada passada. Depois de sair atrás no Couto Pereira, a equipe de Rafael Guanaes virou com gols de Gustavo Silva e Bruno Santos. O resultado encerrou uma sequência ruim e devolveu confiança ao time justamente antes de mais um confronto direto.

Guanaes, porém, terá mudanças obrigatórias. O zagueiro João Victor e o volante Denilson receberam o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba e cumprem suspensão. Neto Moura, que ficou fora da rodada passada por um edema no adutor da coxa esquerda, tenta reunir condições para retornar e assumir uma vaga no meio-campo. Walter também segue em recuperação de uma lesão muscular.

O Vitória também chega mais aliviado. A equipe de Jair Ventura venceu o Grêmio por 1 a 0 no Barradão e encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas no Brasileiro. Renê marcou o gol do triunfo e voltou a ser decisivo para um time que tenta abrir distância da zona de rebaixamento e encontrar maior regularidade na reta final da competição.

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O Rubro-Negro, no entanto, convive com uma lista extensa de baixas. Cacá está suspenso, enquanto Ramon, Baralhas, Nathan Mendes, Emmanuel Martínez, Edu, Camutanga, Rúben Ismael e Dudu aparecem entre os jogadores indisponíveis por problemas físicos. A tendência é que Jair Ventura preserve a base utilizada contra o Grêmio, com Matheuzinho responsável pela criação e Renê como principal referência ofensiva.

No primeiro turno, o time baiano venceu o Mirassol por 1 a 0. Considerando os seis encontros oficiais entre as equipes, o Rubro-Negro soma três vitórias, contra uma do time paulista, além de dois empates.

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Onde assistir à partida entre Mirassol e Vitória?

Mirassol e Vitória jogam neste domingo, 13, às 16h (horário de Brasília), no Maião, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações:

Mirassol: Alex Muralha; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Wallisson), Eduardo e Gustavo Silva; Alesson, Fernandinho e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateusinho, Emanuel Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Zé Vitor, Caíque Gonçalves e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem:

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiaggo Americano Labes (SC);

Quarto árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC);

VAR: Daniel Nobre Bins (RS);

AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS);

AVAR 2: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).