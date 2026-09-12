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Esporte

Chapecoense x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Chape recebe o Colorado neste sábado, 12, na Arena Condá, pela 27ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 10h30
CHAPECO, BRAZIL - MAY 23: General View of Arena Conda prior a match between Chapecoense and Zulia as part of Copa Bridgestone Libertadores at Arena Conda on May 23, 2017 in Chapeco, Brazil (Photo by Cristiano Andujar/Getty Images)
Arena Condá, em Chapecó (Cristiano Andujar/Getty Images)
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Chapecoense e Internacional se enfrentam neste sábado, 12, às 17h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é uma briga direta na luta contra o rebaixamento: o Inter é o 18º lugar, com 25 pontos, enquanto a Chape é a lanterna, com 17.

A Chapecoense chega ao duelo em alta pela vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena. Marcinho marcou os dois gols da virada e conduziu a equipe catarinense ao seu primeiro triunfo fora de casa nesta edição do Brasileirão. Apesar da reação recente, já que duas das três vitórias do clube na competição vieram nas últimas rodadas, a situação segue delicada, e um novo resultado positivo é essencial para manter viva a tentativa de permanência na Série A.

Rafael Lacerda terá uma baixa importante na lateral direita. Heitor sofreu uma lesão muscular na coxa e está fora, enquanto Bruno Pacheco retorna após cumprir suspensão. A tendência é que Everton assuma o lado direito da defesa, com Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto formando o meio-campo. Marcinho, herói contra o Corinthians e artilheiro da Chape no campeonato, deve novamente dividir o ataque com Maurício Garcez e Túlio Eduardo.

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O Internacional vive pressão semelhante. O Colorado perdeu por 3 a 2 para o Santos no Beira-Rio na rodada anterior e permaneceu na zona de rebaixamento. A derrota aumentou a cobrança sobre o trabalho de Paulo Pezzolano. O time gaúcho precisa vencer em Chapecó para tentar deixar o Z-4.

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Pezzolano também terá que mexer na equipe. Matheus Bahia foi expulso contra o Santos, enquanto Braian Aguirre recebeu o terceiro cartão amarelo. Rochet, Kayky, Allex e Benjamin Arhin estão entre as baixas por problemas físicos. Matheus Cunha e Anthoni disputam a vaga no gol, enquanto Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Bernabei devem formar o setor defensivo.

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Onde assistir à partida entre Chapecoense e Internacional?

Chapecoense e Internacional jogam neste sábado, 12, às 17h (horário de Brasília), na Arena Condá, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere.

Prováveis escalações:

Chapecoense: Anderson; Everton, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Maurício Garcez, Marcinho e Túlio Eduardo. Técnico: Rafael Lacerda.

Internacional: Matheus Cunha (Anthoni); Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Sanabria. Técnico: Paulo Pezzolano.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);
  • Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Guilherme Dias Camilo (MG);
  • Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ);
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
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