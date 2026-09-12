‘Minha masculinidade diminuiu depois de virar pai de menina’, diz Neymar ao se maquiar com a filha
Jogador compartilhou momento em família
Enquanto se recupera de uma lesão sofrida durante a Copa do Brasil, o atacante Neymar tem aproveitado seu tempo livre para brincar com a família. Neste sábado, 12, o jogador do Santos compartilhou um vídeo em que aparece sendo maquiado pela filha, Mavie, e afirma: “Minha masculinidade diminuiu depois que virei pai de menina”.
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