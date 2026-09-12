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Esporte

Santos x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Peixe recebe a Raposa neste sábado, 12, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 14h30
SANTOS, BRAZIL - OCTOBER 20: General view of the Urbano Caldeira Stadium (Vila Belmiro) before the Brasileirao 2025 match between Santos and Vitoria at on October 20, 2025 in Santos, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Vila Belmiro, em Santos (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Santos e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 12, às 21h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a 13ª posição, com 32 pontos, enquanto a Raposa aparece na sexta colocação, com 42, ainda próxima do grupo que garante vaga direta na próxima Libertadores.

O Santos chega embalado por três resultados importantes. Depois de vencer o Internacional por 3 a 2, fora de casa, pelo Brasileirão, a equipe de Cuca bateu o Atlético-MG por 2 a 0 na quarta-feira, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O momento representa uma reação após um período de instabilidade e a recente eliminação diante do Palmeiras na Copa do Brasil.

Cuca continua sem poder contar com Neymar. O camisa 10 sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita e tem previsão mínima de oito semanas fora dos gramados. Em compensação, Gabigol atravessa boa fase: marcou duas vezes contra o Internacional e aparece entre os principais artilheiros do Brasileirão. Gabriel Bontempo, por sua vez, chega valorizado depois de ser convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira.

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Do outro lado, o Cruzeiro derrotou o Athletico-PR por 3 a 1 na rodada passada, no Mineirão, com gols de Matheus Pereira, Lucas Romero e Kaio Jorge. O triunfo levou a Raposa aos 42 pontos e manteve o clube próximo dos primeiros colocados. Eliminado recentemente da Copa do Brasil e da Libertadores, o time mineiro concentra agora suas atenções no Brasileirão.

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Aos 20 anos, o goleiro Otávio recebeu sua primeira convocação para a seleção principal depois de ganhar espaço no Cruzeiro e se firmar como titular. A tendência é que o técnico Artur Jorge mantenha a estrutura que vem sendo utilizada, com Gerson e Lucas Romero no meio-campo e Matheus Pereira responsável pela criação. Kaio Jorge segue como referência ofensiva, acompanhado por Keny Arroyo e Wesley.

No Santos, Cuca deve preservar a base que venceu o Atlético-MG, com Gabigol no ataque e Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser responsáveis por dar sustentação e criatividade ao setor ofensivo.

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No primeiro turno, Cruzeiro e Santos empataram por 0 a 0 no Mineirão. 

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Onde assistir à partida entre Santos e Cruzeiro?

Santos e Cruzeiro jogam neste sábado, 12, às 21h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do sportv e Premiere.

Prováveis escalações:

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Gabigol e Caballero. Técnico: Cuca.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Wesley e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);
  • Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);
  • Quarto árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior;
  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC);
  • AVAR: Johnny Barros de Oliveira;
  • AVAR 2: Philip Georg Bennett.
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