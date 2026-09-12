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Esporte

Botafogo x Bragantino no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Glorioso recebe o Massa Bruta neste sábado, 12, no Nilton Santos, pela 27ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 14h00
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 26: The Botafogo corner flag prior to the Brasileirao 2025 match between Botafogo and Fluminense at Estádio Olímpico Nilton Santos on April 26, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
Estádio Nilton Santos, no Rio (André Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
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Botafogo x Bragantino no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, 12, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Botafogo entra em campo tentando encerrar um incômodo jejum no Brasileirão. O time alvinegro não vence pela competição há cinco partidas e vem de empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no próprio Nilton Santos. 

O duelo terá um ingrediente fora das quatro linhas. Recém-contratado, Hakim Ziyech será apresentado à torcida antes da partida, mas ainda não estará à disposição para enfrentar o Bragantino. O meia-atacante marroquino fechou contrato com o clube até 2028 e é tratado como uma das principais apostas do Botafogo para a sequência da temporada.

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Dentro de campo, Rodrigo Bellão deve manter boa parte da estrutura que enfrentou o Palmeiras. Gabriel Batista segue no gol, enquanto Ferraresi e Lucas Monzón formam a base da defesa. No meio, Danilo e Álvaro Montoro aparecem como peças importantes para acelerar a saída de bola, com Lucas Villalba e Danilo Pereira mais próximos do ataque. Tiquinho Soares disputa posição com Kadir como referência ofensiva.

O Bragantino também chega pressionado por resultados recentes. O Massa Bruta perdeu por 3 a 2 para o Bahia na rodada passada, em Bragança Paulista, e acumula duas derrotas consecutivas. 

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No primeiro turno, o Botafogo levou a melhor. Em março, venceu o Bragantino por 2 a 1 no estádio Cícero de Souza Marques, com gols de Alex Telles e Alexander Barboza; Lucas Barbosa marcou para os paulistas. A

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Onde assistir à partida entre Botafogo e Bragantino?

Botafogo e Red Bull Bragantino jogam neste sábado, 12, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.

Prováveis escalações:

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Danilo Pereira e Tiquinho Soares (Kadir). Técnico: Rodrigo Bellão.

Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Isidro Pitta e Wallace Yan (Vinicinho). Técnico: Vágner Mancini.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);
  • Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Rafael Trombeta (PR);
  • VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).
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TAGS:
Botafogo
Bragantino
Campeonato Brasileiro
Futebol: onde assistir
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