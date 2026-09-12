Botafogo x Bragantino no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Glorioso recebe o Massa Bruta neste sábado, 12, no Nilton Santos, pela 27ª rodada do campeonato
Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, 12, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Botafogo entra em campo tentando encerrar um incômodo jejum no Brasileirão. O time alvinegro não vence pela competição há cinco partidas e vem de empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no próprio Nilton Santos.
O duelo terá um ingrediente fora das quatro linhas. Recém-contratado, Hakim Ziyech será apresentado à torcida antes da partida, mas ainda não estará à disposição para enfrentar o Bragantino. O meia-atacante marroquino fechou contrato com o clube até 2028 e é tratado como uma das principais apostas do Botafogo para a sequência da temporada.
Dentro de campo, Rodrigo Bellão deve manter boa parte da estrutura que enfrentou o Palmeiras. Gabriel Batista segue no gol, enquanto Ferraresi e Lucas Monzón formam a base da defesa. No meio, Danilo e Álvaro Montoro aparecem como peças importantes para acelerar a saída de bola, com Lucas Villalba e Danilo Pereira mais próximos do ataque. Tiquinho Soares disputa posição com Kadir como referência ofensiva.
O Bragantino também chega pressionado por resultados recentes. O Massa Bruta perdeu por 3 a 2 para o Bahia na rodada passada, em Bragança Paulista, e acumula duas derrotas consecutivas.
No primeiro turno, o Botafogo levou a melhor. Em março, venceu o Bragantino por 2 a 1 no estádio Cícero de Souza Marques, com gols de Alex Telles e Alexander Barboza; Lucas Barbosa marcou para os paulistas. A
Onde assistir à partida entre Botafogo e Bragantino?
Botafogo e Red Bull Bragantino jogam neste sábado, 12, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video.
Prováveis escalações:
Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Danilo Pereira e Tiquinho Soares (Kadir). Técnico: Rodrigo Bellão.
Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Isidro Pitta e Wallace Yan (Vinicinho). Técnico: Vágner Mancini.
Arbitragem:
- Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);
- Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Rafael Trombeta (PR);
- VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL).