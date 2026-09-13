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Esporte

Levante x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 13, pela 5ª rodada da La Liga

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 07h15
Vista aérea de um estádio de futebol vazio à noite, com o gramado verde iluminado por refletores. As arquibancadas azuis e escuras formam um semicírculo, e a palavra LEVANTEUD 1909 está escrita em letras grandes nas cadeiras. A estrutura metálica do teto é visível na parte superior da imagem
Estádio Ciutat de València (David Aliaga/NurPhoto/Getty Images)
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Levante e Barcelona se enfrentam neste domingo, 13, às 11h15 (horário de Brasília), no estádio Ciutat de València, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. O Barça chega ao confronto invicto, com 12 pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Levante ocupa a 11ª posição, com cinco pontos.

O Barcelona atravessa um início de temporada praticamente perfeito. A equipe de Hansi Flick venceu as quatro primeiras partidas da La Liga, marcou 17 gols e sofreu apenas dois. No meio da semana, também estreou com goleada na Champions League: 5 a 1 sobre o Feyenoord, em mais uma atuação de destaque de Lamine Yamal e Raphinha. Gabriel Jesus entrou no final da partida e marcou o seu primeiro gol com a camisa da equipe. 

Flick pode aproveitar a sequência intensa para promover algumas mudanças. Anthony Gordon, Fermín López e Xavi Espart começaram no banco diante do Feyenoord e aparecem entre os candidatos a ganhar minutos desde o início neste domingo. Frenkie de Jong segue fora por lesão no menisco, enquanto Eric García é dúvida após sofrer um problema na cabeça.

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O Levante teve início mais irregular. A equipe soma uma vitória, dois empates e uma derrota nas quatro primeiras rodadas, com cinco gols marcados e cinco sofridos. O único triunfo até aqui aconteceu justamente no Ciutat de València: uma goleada por 5 a 2 sobre o Betis.

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O retrospecto recente favorece os catalães. Desde 2011, Barcelona e Levante se enfrentaram 31 vezes em todas as competições, com 24 vitórias do Barça, quatro empates e apenas três triunfos do time valenciano. No encontro mais recente, em fevereiro de 2026, o Barcelona venceu por 3 a 0.

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Onde assistir à partida entre Levante e Barcelona?

Levante e Barcelona jogam neste domingo, 13, às 11h15 (horário de Brasília), no estádio Ciutat de València, pela quinta rodada de LaLiga. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Levante: Matthew Ryan; Nacho Pérez, Manu Sánchez, Oriol Rey, De la Fuente e Mandi; Brugué, Enzo Bardeli, Jon Ander Olasagasti e Thiago Fernández; Iván Romero. Técnico: Luís Castro.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e Cancelo; Pedri e Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Anthony Gordon; Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

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