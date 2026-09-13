Levante x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

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Neste domingo, 13, o invicto Barcelona visita o Levante pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Com 100% de aproveitamento na La Liga e embalado por uma goleada na Champions, o Barça busca manter a liderança contra um Levante que tenta se firmar. A partida promete emoção e pode ter mudanças na escalação catalã.

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Levante e Barcelona se enfrentam neste domingo, 13, às 11h15 (horário de Brasília), no estádio Ciutat de València, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. O Barça chega ao confronto invicto, com 12 pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Levante ocupa a 11ª posição, com cinco pontos.

O Barcelona atravessa um início de temporada praticamente perfeito. A equipe de Hansi Flick venceu as quatro primeiras partidas da La Liga, marcou 17 gols e sofreu apenas dois. No meio da semana, também estreou com goleada na Champions League: 5 a 1 sobre o Feyenoord, em mais uma atuação de destaque de Lamine Yamal e Raphinha. Gabriel Jesus entrou no final da partida e marcou o seu primeiro gol com a camisa da equipe.

Flick pode aproveitar a sequência intensa para promover algumas mudanças. Anthony Gordon, Fermín López e Xavi Espart começaram no banco diante do Feyenoord e aparecem entre os candidatos a ganhar minutos desde o início neste domingo. Frenkie de Jong segue fora por lesão no menisco, enquanto Eric García é dúvida após sofrer um problema na cabeça.

O Levante teve início mais irregular. A equipe soma uma vitória, dois empates e uma derrota nas quatro primeiras rodadas, com cinco gols marcados e cinco sofridos. O único triunfo até aqui aconteceu justamente no Ciutat de València: uma goleada por 5 a 2 sobre o Betis.

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O retrospecto recente favorece os catalães. Desde 2011, Barcelona e Levante se enfrentaram 31 vezes em todas as competições, com 24 vitórias do Barça, quatro empates e apenas três triunfos do time valenciano. No encontro mais recente, em fevereiro de 2026, o Barcelona venceu por 3 a 0.

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Onde assistir à partida entre Levante e Barcelona?

Levante e Barcelona jogam neste domingo, 13, às 11h15 (horário de Brasília), no estádio Ciutat de València, pela quinta rodada de LaLiga. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Levante: Matthew Ryan; Nacho Pérez, Manu Sánchez, Oriol Rey, De la Fuente e Mandi; Brugué, Enzo Bardeli, Jon Ander Olasagasti e Thiago Fernández; Iván Romero. Técnico: Luís Castro.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e Cancelo; Pedri e Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Anthony Gordon; Raphinha. Técnico: Hansi Flick.