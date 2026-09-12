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Esporte

Morre Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense

Dirigente tinha 80 anos e lutava contra um câncer no pâncreas. Com mais de 40 anos no futebol, passou também por Flamengo, Vasco, Corinthians, entre outros

Por Larissa Quintino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 09h52
Homem idoso de óculos e barba grisalha, vestindo camisa de botão clara, segurando uma bola de futebol, em preto e branco, com arquibancadas desfocadas ao fundo
Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense  (Fluminense/Divulgação)
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Morreu aos 80 anos Paulo Angioni, executivo de futebol com passagens por diferentes clubes brasileiros ao longo de quatro décadas dedicadas ao futebol. O dirigente estava no Fluminense, seu time do coração. Angioni tratava um câncer no pâncreas desde o início de setembro.

Ele estava no tricolor das Laranjeiras desde 2018, para sua quarta passagem, e foi um dos responsáveis pelas maiores conquistas do clube, como a Libertadores e a Recopa.

Angioni iniciou a carreira no início dos anos 1980, quando deixou o clube Municipal, na Tijuca, para trabalhar no Vasco, onde permaneceu por 14 anos. Ao longo da carreira, passou por alguns dos principais clubes do país, entre eles Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Bahia, Olaria e Fluminense. Também trabalhou na CBF e foi supervisor da Seleção Brasileira em 1989 e 1990.

O Fluminense, seu último clube, divulgou nota de pesar após a morte do dirigente:

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“O Fluminense FC comunica o falecimento do tricolor e diretor executivo de futebol, Paulo Sérgio Scudiere Angioni, aos 80 anos, na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro. Em sua carreira, uma das mais longevas e bem-sucedidas do futebol brasileiro, foi pioneiro na função de diretor executivo no Brasil. Com passagem pela Seleção Brasileira e outros grandes clubes, ele reuniu inúmeras conquistas esportivas e se destacou, fundamentalmente, pela coleção de amigos que acumulou ao longo de sua trajetória. À frente do departamento de futebol do Fluminense nesta quarta passagem pelo clube, a partir de 2018, foi um dos principais responsáveis pela conquista dos títulos da Taça Rio de 2020, Taça Guanabara de 2022, 2023 e 2026, Campeonato Carioca de 2022 e 2023, Conmebol Libertadores e Recopa. Títulos que ajudaram o clube a retomar seu protagonismo e se destacar no cenário mundial recente. Sua contribuição à formação dos jovens será lembrada por muitos e suas lições permanecerão entre nós como exemplo de vida, compaixão e solidariedade. À sua família e amigos, nossos sentimentos mais elevados.”

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