Time japonês confirma Jô e Lucca retorna ao Corinthians

O Nagoya Grampus, do Japão, confirmou nesta terça-feira a contratação do atacante Jô, campeão, artilheiro e melhor jogador do último Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. A proposta de 11 milhões de euros (cerca de 43 milhões de reais) foi considerada irrecusável pelo clube paulista e pelo jogador de 30 anos, que já posou com a camisa da nova equipe nas redes sociais.

O Corinthians agora busca substitutos para seu principal artilheiro. Júnior Dutra, que estava no Avaí, foi o único jogador da posição já contratado, mas a tendência é que o clube busque novos reforços.

O técnico Fábio Carille pode contar também com o retorno do atacante Lucca, que estava emprestado à Ponte Preta no último Brasileirão. O jogador é aguardado para a reapresentação do elenco nesta quarta-feira, mas ainda tem futuro indefinido.

O volante Jean e o goleiro Douglas, que se destacaram nos empréstimos a Vasco e Avaí, respectivamente, também devem aparecer no CT Joaquim Grava nesta manhã, mas ainda não estão garantidos. Além de Jô, o campeão brasileiro perdeu o zagueiro Pablo, ainda sem clube, e Guilherme Arana, que foi para o Sevilla.