João Fonseca vence ex-top 3 e avança à terceira rodada do Masters de Montreal
Brasileiro repete vitória da Copa Davis contra grego Stefanos Tsitsipas
João Fonseca venceu o grego Stefanos Tsitsipas no Masters 1000 de Montreal nesta quarta, 5, e avançou para a terceira rodada da competição. Por 2 sets a 0, com parciais de 7(7)/6(3) e 7/5, o brasileiro bateu o ex-top 3 do ranking e enfrentará o vencedor de Casper Ruud e Juan Manuel Cerúndolo na próxima fase.
Contra Tsitsipas, começou melhor e abriu 2 games a 0 no primeiro set. Mas o grego empatou com erros cedidos pelo brasileiro e a parcial foi equilibrada até o fim. O set foi decidido no tie-break e João superou o adversário por 7 a 3.
Com a vantagem no placar, o brasileiro voltou melhor na segunda parcial. Quebrou o saque do adversário, fez 2 a 1 e manteve a vantagem até o décimo game. Mas quando tinha 5 a 4 a seu favor, viu o grego devolver a quebra e deixar tudo igual. A reação do brasileiro foi imediata vencendo o game de saque de Tsitsipas e confirmando seu saque seguinte pela vitória.
Os tenistas não tinham se enfrentado no circuito ATP anteriormente, mas haviam jogado na Copa Davis representando seus países na rodada Robin em setembro do último ano. Assim como na partida no Canadá, João venceu por 2 a 1 na ocasião e garantiu a vitória do Brasil no confronto com a Grécia.
O carioca de 19 anos conquistou sua primeira vitória no torneio no Canadá. O Masters 1000 reveza de sede entre Montreal e Toronto a cada ano. Em 2025, o tenista foi eliminado ainda na estreia por Tristan Schoolkate.