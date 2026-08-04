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Janela de transferências movimenta quase 6 bilhões de euros; Inglaterra lidera gastos

Quatro das cinco contratações mais caras da janela envolvem clubes da Premier League

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 17h26 | Atualizado em 4 ago 2026, 17h56
Jovem jogador de futebol, pele morena, cabelo crespo curto, barba rala, vestindo camisa branca com gola azul e vermelha, número 17 em vermelho, escudo da Inglaterra e logo da Nike, olhando para frente em campo de futebol
Morgan Roger, na época da Copa do Mundo: maior transferência da Premier League  (Harry Langer/DeFodi Images/Getty Images)
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As principais ligas de futebol do mundo já movimentaram cerca de 6 bilhões de euros (34,5 bilhões de reais) em contratações na atual janela de transferências, mesmo com a recente disputa da Copa do Mundo. Os dados são do Transfermarkt.

Veja o ranking das dez ligas que mais gastaram até o momento:

  1. Inglaterra — € 1,93 bilhão
  2. Itália — € 777,6 milhões
  3. Alemanha — € 476,3 milhões
  4. Espanha — € 420,9 milhões
  5. França — € 304,4 milhões
  6. Turquia — € 239,7 milhões
  7. Segunda divisão inglesa — € 209 milhões
  8. Portugal — € 208 milhões
  9. Arábia Saudita — € 183 milhões
  10. Bélgica — € 92,7 milhões

Na Europa, o prazo para registro de novos atletas vai até 1º de setembro.

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Quatro das cinco contratações mais caras da janela envolvem clubes da Premier League:

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  1. Morgan Rogers — Aston Villa para o Chelsea: € 138 milhões
  2. Elliot Anderson — Nottingham Forest para o Manchester City: € 135 milhões
  3. Sandro Tonali — Newcastle para o Tottenham: € 108 milhões
  4. Mateus Fernandes — West Ham para o Tottenham: € 99 milhões
  5. Anthony Gordon — Newcastle para o Barcelona: € 80 milhões
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No Brasil, a janela de transferências abriu oficialmente em 20 de julho, e apresenta ritmo mais lento: até agora, foram movimentados € 53 milhões (cerca de 315 milhões de reais), valor abaixo do registrado em temporadas anteriores e que coloca o Campeonato Brasileiro na 13ª posição entre as ligas que mais gastaram. O prazo para inscrição de novos jogadores no país vai até 11 de setembro.

Para Moises Assayag, diretor-sócio da Channel e especialista em finanças do futebol, as principais ligas europeias já operam com maior volume financeiro, o que amplia o poder de investimento dos clubes. “A diferença de volumes de recursos movimentados entre os mercados está diretamente relacionada à capacidade de geração de receitas, atual e às perspectivas de geração futura de cada mercado individual”, explica ele. Enquanto isso, no mercado brasileiro as negociações são mais condicionadas pela liquidez disponível — hoje baixa entre os principais clubes — e por oportunidades de custo-benefício.

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