Técnico brasileiro de vôlei de praia gera revolta após atitude com atletas

O técnico brasileiro de vôlei de praia James Martins virou alvo de críticas na Itália após uma cena registrada durante a final da Copa da Itália de vôlei de praia, disputada na última segunda-feira, 3. Em uma pausa técnica da partida, ele foi flagrado pela transmissão extremamente irritado e segurando com força Chiara They e Sara Breidenbach pelos braços.

O episódio provocou reação imediata da Federação Italiana de Vôlei (Fipav), que condenou publicamente o comportamento do brasileiro. “As imagens que vimos são inaceitáveis e representam um comportamento que condenamos veementemente”, afirmou o presidente da entidade, Giuseppe Manfredi.

Após o jogo, a associação na qual a dupla treina, I Follow Beach Volley, informou que houve uma conversa entre os envolvidos e que o encontro terminou “de forma serena e com um abraço mútuo”. Já a Fipav afirmou que tomou providências, reportando o incidente às autoridades competentes.

“A Fipav reitera que qualquer responsabilidade será avaliada pelos órgãos competentes, em total conformidade com os procedimentos estabelecidos pela legislação federal, com a máxima determinação em proteger os valores do esporte e a segurança de todos os membros envolvidos em atividades federativas”, diz a nota.

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