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Esporte

Técnico brasileiro de vôlei de praia gera revolta após atitude com atletas

James Martins virou alvo de denúncia da Federação Italiana de Vôlei

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 11h00 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h49
Um homem de camiseta roxa e shorts azuis com FOLLOW BEACH VOLLEY escrito, se inclina para falar com uma mulher sentada sob uma tenda branca. Ela veste um top amarelo e bebe água de uma garrafa verde, com outra garrafa e uma toalha sobre uma mesa de madeira ao lado. Um microfone está visível em primeiro plano
Técnico James Martins é flagrado segurando atletas com força e gera revolta na Itália (./Reprodução)
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O técnico brasileiro de vôlei de praia James Martins virou alvo de críticas na Itália após uma cena registrada durante a final da Copa da Itália de vôlei de praia, disputada na última segunda-feira, 3. Em uma pausa técnica da partida, ele foi flagrado pela transmissão extremamente irritado e segurando com força Chiara They e Sara Breidenbach pelos braços.

O episódio provocou reação imediata da Federação Italiana de Vôlei (Fipav), que condenou publicamente o comportamento do brasileiro. “As imagens que vimos são inaceitáveis e representam um comportamento que condenamos veementemente”, afirmou o presidente da entidade, Giuseppe Manfredi.

Após o jogo, a associação na qual a dupla treina, I Follow Beach Volley, informou que houve uma conversa entre os envolvidos e que o encontro terminou “de forma serena e com um abraço mútuo”. Já a Fipav afirmou que tomou providências, reportando o incidente às autoridades competentes.

“A Fipav reitera que qualquer responsabilidade será avaliada pelos órgãos competentes, em total conformidade com os procedimentos estabelecidos pela legislação federal, com a máxima determinação em proteger os valores do esporte e a segurança de todos os membros envolvidos em atividades federativas”, diz a nota.

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