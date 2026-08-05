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Esporte

Fenerbahçe x Sturm Graz na Champions: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 5, pela partida de ida da terceira fase qualificatória. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 10h05 | Atualizado em 5 ago 2026, 14h21
ISTANBUL, TURKEY - AUGUST 12: Stadium of Fenerbahce, Sukru Saracoglu Stadium during the UEFA Champions League match between Fenerbahce v Feyenoord at the Sukru Saracoglu Stadium on August 12, 2025 in Istanbul Turkey (Photo by Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)
Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul (Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)
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Fenerbahçe x Sturm Graz na Champions: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

O Fenerbahçe recebe o Sturm Graz nesta quarta-feira, 5, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, pelo jogo de ida da terceira fase qualificatória da Champions League 2026/27. O confronto abre uma eliminatória de 180 minutos, que será decidida no dia 11 de agosto, na Áustria.

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Campeão turco na última temporada, o Fenerbahçe chega como favorito, mas ainda procura transformar o investimento feito no elenco em desempenho convincente. A equipe eliminou o Górnik Zabrze na fase anterior após vencer por 1 a 0 em casa e empatar por 1 a 1 na Polônia. Ederson, Milan Škriniar, Matteo Guendouzi, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu e Talisca estão entre os principais nomes inscritos pelo clube para as eliminatórias.

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O Sturm Graz desembarca em Istambul embalado pela classificação contra o Hearts, com um placar agregado de 6 a 0. O vencedor da eliminatória avançará para a rodada decisiva dos playoffs da Champions. O derrotado vai seguir para a fase de liga da Europa League.

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Como assistir a Fenerbahçe x Sturm Graz hoje?

Fenerbahçe e Sturm Graz se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, pela ida da terceira fase qualificatória da Champions League 2026/27. A partida terá transmissão do Xsports e do Canal GoLBrasil (Youtube). 

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Prováveis escalações

Fenerbahçe: Ederson; Nelson Semedo, Milan Škriniar, Jayden Oosterwolde e Levent Mercan; Matteo Guendouzi e İsmail Yüksek; İrfan Can Kahveci, Marco Asensio e Kerem Aktürkoğlu; Talisca. Técnico: İsmail Kartal.

Sturm Graz: Oliver Christensen; Jeyland Mitchell, Emanuel Aiwu, Arjan Malić e Emir Karic; Jon Gorenc Stanković, Tochi Chukwuani e Tomi Horvat; Otar Kiteishvili; Seedy Jatta e Maurice Malone. Técnico: Fabio Ingolitsch.

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Arbitragem

  • Árbitro: Chris Kavanagh (ING);
  • Assistentes: Ian Hussin (ING) e Neil Davies (ING);
  • Quarto árbitro: Robert Jones (ING);
  • VAR: Stuart Attwell (ING);
  • Assistente de VAR: Peter Bankes (ING).
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TAGS:
Champions League
Futebol: onde assistir
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