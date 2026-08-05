Fenerbahçe x Sturm Graz na Champions: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 5, pela partida de ida da terceira fase qualificatória. Saiba como assistir
O Fenerbahçe recebe o Sturm Graz nesta quarta-feira, 5, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, pelo jogo de ida da terceira fase qualificatória da Champions League 2026/27. O confronto abre uma eliminatória de 180 minutos, que será decidida no dia 11 de agosto, na Áustria.
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Campeão turco na última temporada, o Fenerbahçe chega como favorito, mas ainda procura transformar o investimento feito no elenco em desempenho convincente. A equipe eliminou o Górnik Zabrze na fase anterior após vencer por 1 a 0 em casa e empatar por 1 a 1 na Polônia. Ederson, Milan Škriniar, Matteo Guendouzi, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu e Talisca estão entre os principais nomes inscritos pelo clube para as eliminatórias.
O Sturm Graz desembarca em Istambul embalado pela classificação contra o Hearts, com um placar agregado de 6 a 0. O vencedor da eliminatória avançará para a rodada decisiva dos playoffs da Champions. O derrotado vai seguir para a fase de liga da Europa League.
Como assistir a Fenerbahçe x Sturm Graz hoje?
Fenerbahçe e Sturm Graz se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, pela ida da terceira fase qualificatória da Champions League 2026/27. A partida terá transmissão do Xsports e do Canal GoLBrasil (Youtube).
Prováveis escalações
Fenerbahçe: Ederson; Nelson Semedo, Milan Škriniar, Jayden Oosterwolde e Levent Mercan; Matteo Guendouzi e İsmail Yüksek; İrfan Can Kahveci, Marco Asensio e Kerem Aktürkoğlu; Talisca. Técnico: İsmail Kartal.
Sturm Graz: Oliver Christensen; Jeyland Mitchell, Emanuel Aiwu, Arjan Malić e Emir Karic; Jon Gorenc Stanković, Tochi Chukwuani e Tomi Horvat; Otar Kiteishvili; Seedy Jatta e Maurice Malone. Técnico: Fabio Ingolitsch.
Arbitragem
- Árbitro: Chris Kavanagh (ING);
- Assistentes: Ian Hussin (ING) e Neil Davies (ING);
- Quarto árbitro: Robert Jones (ING);
- VAR: Stuart Attwell (ING);
- Assistente de VAR: Peter Bankes (ING).