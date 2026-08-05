Neymar é hostilizado, faz dancinha, xinga e provoca torcida do Remo em vitória do Santos

A classificação do Santos às quartas de final da Copa do Brasil após a vitória por 1 a 0 sobre o Remo, no Mangueirão, nesta terça-feira, 4, ficou marcada por uma confusão na entrada dos vestiários. Após a partida, Neymar comemorou o resultado de forma efusiva, gesto que foi interpretado por torcedores e integrantes da equipe paraense como uma provocação. A situação rapidamente evoluiu para um bate-boca e troca de xingamentos.

Vídeos que registraram o momento mostram o camisa 10 gritando “eliminado” em direção aos rivais, apontando para o escudo do Santos e dançando em forma de deboche. Do outro lado, um dos

integrantes da delegação do Remo reagiu com ofensas. A confusão precisou ser contida por pessoas que estavam no local.

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Depois do episódio, o presidente do Remo, Antonio Carlos Teixeira, o Tonhão, criticou duramente a postura do jogador, chamando o atacante santista de “vagabundo” e classificando a atitude como incompatível com a imagem de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. “Uma grande campanha, mas o sentimento de ser prejudicada. O Santos não precisa disso. E esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de criança e fez as palhaçadas dele aqui e ainda veio provocar. A gente é responsável por idolatrar um bando de vagabundo como um cara desse”, disse.

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