Após superar o auge de sua crise financeira, o clube decidiu investir pesado e contratou Anthony Gordon, ex-Newcastle, por 80 milhões de euros
Reeleito, Florentino Pérez confirmou a volta de José Mourinho ao comando e anunciou quatro reforços: Bernardo Silva, Konaté, Dumfries e Cucurella
Além da chegada de Xabi Alonso como técnico, os Blues acertaram a contratação de Morgan Rogers, ex-Aston Villa, por 117 milhões de libras
Os Diabos Vermelhos efetivaram Michael Carrick como técnico e reforçaram o elenco com Andrey Santos, por 56 milhões de euros, e Tielemans, por 41 milhões
Após dez anos sob o comando de Pep Guardiola, o clube inicia a era Enzo Maresca e reforça o elenco com Elliott Anderson, ex-Nottingham Forest, por 135 milhões de euros
Os Spurs investiram pesado na janela e contrataram Sandro Tonali, Mateus Fernandes e Van Hecke por um total de 267 milhões de euros
Os atuais campeões alemães fizeram uma janela discreta, reforçando o elenco com o lateral Nathaniel Brown e o atacante Saibari, em contratações que somam 100 milhões de euros
Os Rossoneros iniciaram uma reformulação com Rúben Amorim no comando e apostaram alto na contratação do atacante Gonçalo Ramos, ex-PSG, por 74 milhões de euros
Após a saída de Salah e a chegada de Andoni Iraola como técnico, os Reds reforçaram o elenco com Jérémy Jacquet e Víctor Muñoz, em contratações que somam 93 milhões de euros
O clube reforçou o meio-campo com a contratação de Manzambi, ex-Freiburg, por 60 milhões de euros
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