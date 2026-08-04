Desorganização, herdeiro consciente e seleção: tudo sobre leilão de Neymar

Um leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizado na noite desta segunda-feira, 3, no Suhai Music Hall, em São Paulo, reuniu diversas celebridades, mas ficou marcado por problemas de desorganização. O evento começou com atraso, algumas falhas no sistema de credenciamento, o que gerou longas filas na entrada dos convidados em trajes de gala. A situação ficou ainda mais complicada pela ausência de banheiros masculinos e femininos na área externa.

Entre os famosos que marcaram presença estavam Claudia Leitte, o ex-jogador Roberto Carlos, Ana Castela, Tom Cavalcante e Kaká. Já Neymar chegou ao local acompanhado da esposa, Bruna Biancardi e das filhas.

Além dos bastidores turbulentos, quem chamou atenção foi Davi Lucca, filho mais velho de Neymar. Aos 14 anos, o adolescente afirmou que não se considera um milionário e disse que pretende construir o próprio caminho por meio dos estudos. A declaração repercutiu por contrastar com a fortuna e a fama do pai.

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O leilão também serviu de palco para assuntos ligados ao futebol. A presença de Neymar às vésperas do confronto decisivo do Santos pela Copa do Brasil virou tema entre convidados. Devido ao jogo, nenhum companheiro de time foi prestigiar o evento promovido pelo camisa 10, já que o elenco do Santos embarcou para Belém no início da tarde. O jogador garantiu que estará na disputa contra o Remo: “Passei 15 anos da minha carreira viajando para jogar no mesmo dia. É que o Brasil não está tão evoluído dessa forma”.

Outro tema em alta foi a despedida de Neymar da seleção brasileira. Após o craque anunciar a aposentadoria, Neymar Pai tratou de esfriar qualquer definição sobre o futuro, afirmando que o atacante teria dito “acho que para mim terminou”. “O Neymar ama jogar futebol. Vai fazer o que? Ele não tem faculdade de médico ainda, então vai continuar jogando futebol”, afirmou o empresário, deixando em aberto a possibilidade de o filho voltar a vestir a camisa da seleção caso mude de ideia.

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