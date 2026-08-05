Fluminense x Vasco na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





Fluminense e Vasco se enfrentam em clássico decisivo no Maracanã pelas oitavas da Copa do Brasil, valendo vaga nas quartas e R$ 4 milhões. Após 0 a 0 na ida, quem vencer avança. O Flu busca o título, enquanto o Vasco tenta dar uma guinada na temporada. Expectativa de um jogo tenso e disputado.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Fluminense e Vasco da Gama se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 21h30 (horário de Brasília), em um clássico decisivo no Maracanã pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

A eliminatória está aberta depois do empate por 0 a 0 na ida. A equipe que vencer hoje avança às quartas, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O classificado ainda garante uma premiação de 4 milhões de reais.

+ Jogos de hoje, quinta. 5 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

O Fluminense criou as oportunidades mais claras no primeiro encontro, mas esbarrou em Léo Jardim e voltou a exibir dificuldades na definição das jogadas. O Tricolor acumula quatro empates consecutivos desde o retorno da Copa do Mundo e vê a Copa do Brasil e a Libertadores como as maiores possibilidades para conquistar um título na temporada.

Continua após a publicidade

Do outro lado, o Vasco encara o clássico como possível divisor de águas em uma temporada marcada por incertezas dentro e fora de campo. O time de Pedro Emanuel melhorou defensivamente e não sofreu gols nas últimas duas partidas, mas ainda apresenta pouca produção ofensiva. A volta do capitão Thiago Mendes, suspenso no primeiro jogo, reforça o meio-campo cruzmaltino, enquanto Brenner, David e Nuno Moreira disputam espaço no ataque.

As duas equipes se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil de 2025 e o Vasco eliminou o Fluminense nos pênaltis, depois de uma vitória cruz-maltina por 2 a 1 na ida e um triunfo tricolor por 1 a 0 na volta. O Fluminense respondeu no Campeonato Carioca de 2026, quando superou o rival por 2 a 1 no placar agregado da semifinal estadual.

Continua após a publicidade

Futebol: as contratações de peso na temporada

Continua após a publicidade

Como assistir a Fluminense x Vasco hoje?

Fluminense e Vasco da Gama se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão da TV Globo, do SporTV, da ge tv, do Premiere e do Prime Video.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, David (Nuno Moreira) e Brenner. Técnico: Pedro Emanuel.

Continua após a publicidade

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

Wilton Pereira Sampaio (GO); Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO);

Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO); Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC);

Diego da Costa Cidral (SC); VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);

Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE); AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE).