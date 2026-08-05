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Fluminense x Vasco na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

Após empate sem gols na partida de ida, rivais voltam ao Maracanã nesta quarta-feira, 5. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 12h20 | Atualizado em 5 ago 2026, 18h09
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Fluminense e Vasco da Gama se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 21h30 (horário de Brasília), em um clássico decisivo no Maracanã pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

A eliminatória está aberta depois do empate por 0 a 0 na ida. A equipe que vencer hoje avança às quartas, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O classificado ainda garante uma premiação de 4 milhões de reais.

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O Fluminense criou as oportunidades mais claras no primeiro encontro, mas esbarrou em Léo Jardim e voltou a exibir dificuldades na definição das jogadas. O Tricolor acumula quatro empates consecutivos desde o retorno da Copa do Mundo e vê a Copa do Brasil e a Libertadores como as maiores possibilidades para conquistar um título na temporada.

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Do outro lado, o Vasco encara o clássico como possível divisor de águas em uma temporada marcada por incertezas dentro e fora de campo. O time de Pedro Emanuel melhorou defensivamente e não sofreu gols nas últimas duas partidas, mas ainda apresenta pouca produção ofensiva. A volta do capitão Thiago Mendes, suspenso no primeiro jogo, reforça o meio-campo cruzmaltino, enquanto Brenner, David e Nuno Moreira disputam espaço no ataque.

As duas equipes se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil de 2025 e o Vasco eliminou o Fluminense nos pênaltis, depois de uma vitória cruz-maltina por 2 a 1 na ida e um triunfo tricolor por 1 a 0 na volta. O Fluminense respondeu no Campeonato Carioca de 2026, quando superou o rival por 2 a 1 no placar agregado da semifinal estadual.

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Como assistir a Fluminense x Vasco hoje?

Fluminense e Vasco da Gama se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão da TV Globo, do SporTV, da ge tv, do Premiere e do Prime Video.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Jair, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, David (Nuno Moreira) e Brenner. Técnico: Pedro Emanuel.

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Arbitragem

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
  • Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO);
  • Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC);
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);
  • AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE).
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