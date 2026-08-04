Neymar Pai responde técnico do Santos após declaração: ‘foi infeliz’

O pai de Neymar reagiu após o técnico do Santos, Cuca, colocar em dúvida a escalação do camisa 10 para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista concedida durante o Leilão do Instituto Projeto Neymar Jr., o empresário classificou a declaração do treinador como “infeliz” e disse que o atacante estará presente no confronto contra o Remo.

“Talvez ele tenha sido infeliz na declaração dele. Como a decisão está com a diretoria? O jogo é só amanhã. Graças a Deus, nós temos voo privado e levamos ele amanhã de manhã. Ele vai estar lá”, disse Neymar Pai.

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