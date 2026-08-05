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Esporte

Fortaleza x Palmeiras na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta, 5, na Arena Pantanal, em Cuiabá; Na ida, o Verdão venceu por 3 a 0. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 14h00 | Atualizado em 5 ago 2026, 18h10
CUIABA, BRAZIL - JUNE 28: General view of the stadium prior to a Group A match between Argentina and Bolivia as part of Copa America 2021 at Arena Pantanal on June 28, 2021 in Cuiaba, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Arena Pantanal, em Cuiabá (Buda Mendes/Getty Images)
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Fortaleza x Palmeiras na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá,  pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Depois de vencer por 3 a 0 em São Paulo, com gols de Flaco López, Jhon Arias e Maurício, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença e ainda assim avançará. O Fortaleza precisa devolver os três gols para levar a definição aos pênaltis ou vencer por quatro ou mais para se classificar diretamente.

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O Fortaleza vendeu o mando da partida por 2,2 milhões de reais, transferindo o jogo do Castelão para a Arena Pantanal. 

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Dentro de campo, Paulo Autuori deve promover mudanças. Ronald, com problema muscular, está fora, enquanto Pedro Henrique cumpre suspensão. Luiz Fernando sentiu desconforto no joelho e também virou dúvida. 

Do outro lado, Abel Ferreira tem um cenário confortável para a partida. Líder do Campeonato Brasileiro com 47 pontos e também classificado às oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras pode administrar a eliminatória e preservar atletas desgastados. Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez estão entre os nomes que podem receber descanso, enquanto Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Arthur e Flaco López disputam oportunidades na equipe inicial.

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Mesmo com a vantagem, o Verdão chega desfalcado. Gustavo Gómez, Paulinho, Khellven, Jefté e Bruno Fuchs permanecem em tratamento, enquanto o zagueiro Barboza foi preservado e nem viajou para Cuiabá. 

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Como assistir a Fortaleza x Palmeiras hoje?

Fortaleza e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão da TV Globo, do SporTV 2, do Premiere e do Prime Video.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Maílton, Neris, Lucas Gazal e Fuentes; Ronald, Lucas Sasha e Pierre; Vitinho, Luiz Fernando e Paulo Baya. Técnico: Paulo Autuori.

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Benedetti e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Maurício; Allan, Jhon Arias e Flaco López (Ramón Sosa). Técnico: Abel Ferreira.

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Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
  • Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Thiaggo Americano Labes (SC);
  • Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT);
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);
  • AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ).
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TAGS:
Copa do Brasil
Fortaleza-CE
Futebol: onde assistir
Palmeiras
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