Fortaleza x Palmeiras na Copa do Brasil: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta, 5, na Arena Pantanal, em Cuiabá; Na ida, o Verdão venceu por 3 a 0. Saiba como assistir ao vivo
Fortaleza e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
Depois de vencer por 3 a 0 em São Paulo, com gols de Flaco López, Jhon Arias e Maurício, o Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença e ainda assim avançará. O Fortaleza precisa devolver os três gols para levar a definição aos pênaltis ou vencer por quatro ou mais para se classificar diretamente.
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O Fortaleza vendeu o mando da partida por 2,2 milhões de reais, transferindo o jogo do Castelão para a Arena Pantanal.
Dentro de campo, Paulo Autuori deve promover mudanças. Ronald, com problema muscular, está fora, enquanto Pedro Henrique cumpre suspensão. Luiz Fernando sentiu desconforto no joelho e também virou dúvida.
Do outro lado, Abel Ferreira tem um cenário confortável para a partida. Líder do Campeonato Brasileiro com 47 pontos e também classificado às oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras pode administrar a eliminatória e preservar atletas desgastados. Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez estão entre os nomes que podem receber descanso, enquanto Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Arthur e Flaco López disputam oportunidades na equipe inicial.
Mesmo com a vantagem, o Verdão chega desfalcado. Gustavo Gómez, Paulinho, Khellven, Jefté e Bruno Fuchs permanecem em tratamento, enquanto o zagueiro Barboza foi preservado e nem viajou para Cuiabá.
Como assistir a Fortaleza x Palmeiras hoje?
Fortaleza e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão da TV Globo, do SporTV 2, do Premiere e do Prime Video.
Prováveis escalações
Fortaleza: João Ricardo; Maílton, Neris, Lucas Gazal e Fuentes; Ronald, Lucas Sasha e Pierre; Vitinho, Luiz Fernando e Paulo Baya. Técnico: Paulo Autuori.
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Benedetti e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Maurício; Allan, Jhon Arias e Flaco López (Ramón Sosa). Técnico: Abel Ferreira.
Arbitragem
- Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Thiaggo Americano Labes (SC);
- Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT);
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);
- AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ).