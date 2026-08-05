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Esporte

Reação de Neymar após classificação do Santos divide as redes e repercute na imprensa internacional

Comemoração do atacante gerou discussão e reacendeu o debate sobre seu comportamento

Por Pedro Godoy 5 ago 2026, 16h04 | Atualizado em 5 ago 2026, 16h09
Neymar Jr. com camisa azul do Santos, braços levantados e boca aberta em grito, cercado por outras pessoas em um ambiente interno com parede azul
Neymar provoca dirigentes do Remo após vitória no Mangueirão (Redes Sociais/Reprodução)
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Reação de Neymar após classificação do Santos divide as redes e repercute na imprensa internacional Priorizar nos meus resultados Google

A vitória do Santos sobre o Remo pela Copa do Brasil vem repercutindo intensamente nas redes sociais, mas não apenas pelo resultado. Após a partida, Neymar comemorou a classificação de forma efusiva, fazendo gestos que foram interpretados por torcedores e integrantes da equipe paraense como uma provocação. A situação rapidamente evoluiu para um bate-boca e uma troca de xingamentos.

O episódio repercutiu até mesmo na imprensa internacional. O jornal francês L’Équipe destacou que o atleta “perdeu a cabeça”. Já o jornal espanhol Marca seguiu a mesma linha, afirmando que o craque “perdeu a cabeça e descarregou toda a sua raiva contra o Remo”.

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Nas redes sociais, os internautas se dividiram. Enquanto muitos defendem que a reação do jogador faz parte da cultura do “futebol raiz” e que a atitude não teve nada de mais, outros acreditam que o episódio é apenas mais um capítulo da sequência de polêmicas envolvendo o craque nos últimos anos.

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Veja algumas das reações:

https://x.com/lucas02sanches/status/2085078102233788439

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https://x.com/rscoments/status/2085074292199338035

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https://x.com/RonySantos_CRF/status/2085073888740802565

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https://x.com/Anaxcomenta/status/2085072585126011099

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