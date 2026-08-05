Reação de Neymar após classificação do Santos divide as redes e repercute na imprensa internacional
Comemoração do atacante gerou discussão e reacendeu o debate sobre seu comportamento
A vitória do Santos sobre o Remo pela Copa do Brasil vem repercutindo intensamente nas redes sociais, mas não apenas pelo resultado. Após a partida, Neymar comemorou a classificação de forma efusiva, fazendo gestos que foram interpretados por torcedores e integrantes da equipe paraense como uma provocação. A situação rapidamente evoluiu para um bate-boca e uma troca de xingamentos.
O episódio repercutiu até mesmo na imprensa internacional. O jornal francês L’Équipe destacou que o atleta “perdeu a cabeça”. Já o jornal espanhol Marca seguiu a mesma linha, afirmando que o craque “perdeu a cabeça e descarregou toda a sua raiva contra o Remo”.
Nas redes sociais, os internautas se dividiram. Enquanto muitos defendem que a reação do jogador faz parte da cultura do “futebol raiz” e que a atitude não teve nada de mais, outros acreditam que o episódio é apenas mais um capítulo da sequência de polêmicas envolvendo o craque nos últimos anos.
Veja algumas das reações:
https://x.com/lucas02sanches/status/2085078102233788439
gente o neymar tá coringando, só não vê quem não quer https://t.co/hSL2SMgkzY
— Sheylla Buarque (@sheyllabuarque1) August 5, 2026
Neymar gritando com a torcida do Remo e Gabigol chocado: o Oscar de melhor roteiro de fim de carreira.
— Mลriลnล Alcลntลrล (@maryalcantaras) August 5, 2026
https://x.com/rscoments/status/2085074292199338035
nao sei quem é pior, o neymar ou os fãs do neymar que batem palma pra esse maluco
— isLa☆ (@isLaholi) August 5, 2026
Esse crítica ao Neymar é só coisa de hater mesmo.
O estádio todo estava ofendendo o Neymar, os dirigentes do Remo também estavam no vestiário. Aí o Neymar provoca eles de volta e sai como "mimado" na história. Ninguém tem sangue de barata. Encheram o saco dele, aí ele foi lá os…
— Guilherme ˢᶜⁱ (@Gui16Fauth) August 5, 2026
https://x.com/RonySantos_CRF/status/2085073888740802565
Tudo que estou vendo sobre Neymar hoje é contra minha vontade.
Patético!
— JLo (@juuliamlopes) August 5, 2026
Neymar é único, o azar dele foi ter pegado a pior geração de todas.
Se tivesse nascido antes já teria uma copa
— víctor hugo (@vhwally) August 5, 2026
https://x.com/Anaxcomenta/status/2085072585126011099
agora um mico: remista fã de neymar
— ana 💘 (@awwabarroso) August 5, 2026
os cara c a camisa do remo, na arquibancada do remo postando que é um prazer ver o neymar jogar, ai não da rapaziada!
— daphne 🌞 (@daphzr) August 5, 2026
Aqui todo mundo critica o Neymar, no insta todo mundo defende.
Rapaz…
— Pedrinho (@The_Lostinhoo) August 5, 2026