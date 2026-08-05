Reação de Neymar após classificação do Santos divide as redes e repercute na imprensa internacional

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Neymar gerou grande polêmica após a vitória do Santos contra o Remo pela Copa do Brasil, comemorando de forma efusiva e provocativa. O episódio dividiu torcedores nas redes sociais, que debateram entre a defesa do “futebol raiz” e a crítica a mais um capítulo na série de controvérsias do jogador. A imprensa internacional também repercutiu o ocorrido, destacando a “perda de cabeça” do craque. Entenda a repercussão completa.

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A vitória do Santos sobre o Remo pela Copa do Brasil vem repercutindo intensamente nas redes sociais, mas não apenas pelo resultado. Após a partida, Neymar comemorou a classificação de forma efusiva, fazendo gestos que foram interpretados por torcedores e integrantes da equipe paraense como uma provocação. A situação rapidamente evoluiu para um bate-boca e uma troca de xingamentos.

O episódio repercutiu até mesmo na imprensa internacional. O jornal francês L’Équipe destacou que o atleta “perdeu a cabeça”. Já o jornal espanhol Marca seguiu a mesma linha, afirmando que o craque “perdeu a cabeça e descarregou toda a sua raiva contra o Remo”.

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Nas redes sociais, os internautas se dividiram. Enquanto muitos defendem que a reação do jogador faz parte da cultura do “futebol raiz” e que a atitude não teve nada de mais, outros acreditam que o episódio é apenas mais um capítulo da sequência de polêmicas envolvendo o craque nos últimos anos.

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Veja algumas das reações:

https://x.com/lucas02sanches/status/2085078102233788439

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gente o neymar tá coringando, só não vê quem não quer https://t.co/hSL2SMgkzY — Sheylla Buarque (@sheyllabuarque1) August 5, 2026

Neymar gritando com a torcida do Remo e Gabigol chocado: o Oscar de melhor roteiro de fim de carreira. — Mลriลnล Alcลntลrล (@maryalcantaras) August 5, 2026

https://x.com/rscoments/status/2085074292199338035

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nao sei quem é pior, o neymar ou os fãs do neymar que batem palma pra esse maluco — isLa☆ (@isLaholi) August 5, 2026

Esse crítica ao Neymar é só coisa de hater mesmo. O estádio todo estava ofendendo o Neymar, os dirigentes do Remo também estavam no vestiário. Aí o Neymar provoca eles de volta e sai como "mimado" na história. Ninguém tem sangue de barata. Encheram o saco dele, aí ele foi lá os… — Guilherme ˢᶜⁱ (@Gui16Fauth) August 5, 2026

https://x.com/RonySantos_CRF/status/2085073888740802565

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Tudo que estou vendo sobre Neymar hoje é contra minha vontade. Patético! — JLo (@juuliamlopes) August 5, 2026

Neymar é único, o azar dele foi ter pegado a pior geração de todas.

Se tivesse nascido antes já teria uma copa — víctor hugo (@vhwally) August 5, 2026

https://x.com/Anaxcomenta/status/2085072585126011099

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agora um mico: remista fã de neymar — ana 💘 (@awwabarroso) August 5, 2026

os cara c a camisa do remo, na arquibancada do remo postando que é um prazer ver o neymar jogar, ai não da rapaziada! — daphne 🌞 (@daphzr) August 5, 2026

Aqui todo mundo critica o Neymar, no insta todo mundo defende.

Rapaz… — Pedrinho (@The_Lostinhoo) August 5, 2026