Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 32,90
Esporte

Kerolin no Barcelona: transferência é a maior de uma atleta brasileira na história

Negociação com o Manchester City é avaliada em 1,5 milhão de euros

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 16h06 | Atualizado em 4 ago 2026, 16h10
Jogadora de futebol brasileira com tranças, vestindo camisa amarela e shorts azuis com o número 10, sorri com os braços cruzados no campo. Outras jogadoras e torcedores em segundo plano.
Kerolin na seleção brasileira: do Manchester City para o Barcelona -  (Buda Mendes - FIFA/Getty Images)
Continua após publicidade
Kerolin no Barcelona: transferência é a maior de uma atleta brasileira na história Priorizar nos meus resultados Google

O Barcelona oficializou nesta terça-feira, 4, a contratação da atacante Kerolin, da Seleção Brasileira. A jogadora assinou contrato de quatro temporadas com o clube catalão, válido até o fim de 2030, após defender o Manchester City nas duas últimas edições da liga inglesa.

Os valores da negociação não foram divulgados oficialmente, mas fontes apontam o montante de 1,5 milhão de euros (cerca de 8,6 milhões de reais). A cifra representa a maior venda da história do Manchester City feminino, a maior compra do Barcelona no futebol feminino e a maior transferência de uma atleta brasileira, superando o valor pago pelo Boston Legacy ao Palmeiras pela atacante Amanda Gutierres (5,89 milhões de reais).

Kerolin, de 26 anos, viveu momentos de destaque nas últimas temporadas. Foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e campeã da Copa América de 2025 pela Seleção Brasileira. No clube inglês, tornou-se a primeira brasileira a conquistar a Women’s Super League (WSL), além de vencer a Taça da Inglaterra. Pelo Manchester City, disputou 38 partidas, com 14 gols e seis assistências — dez desses gols e cinco das assistências apenas na última temporada.

Continua após a publicidade

 

Antes de chegar à Inglaterra, a atacante passou pelo Madrid CFF, da Espanha, e pelo North Carolina Courage, dos Estados Unidos. No Brasil, defendeu Guarani, Valinhos, Corinthians, Ponte Preta e Osasco Audax. A carreira da jogadora é gerenciada pela Roc Nation Sports desde 2024, empresa que também representou seis atletas brasileiras na Copa do Mundo de 2026.

Continua após a publicidade

Para Ruskaya Zanini, COO da FSports — agência que detém os direitos de comercialização do futebol feminino da CBF no ciclo 2025-2029 —, a transferência reflete a valorização do setor no mercado internacional. “Transações deste porte impulsionam todo o ecossistema, atraindo marcas globais e novos patrocinadores, e confirmam uma tendência de valorização financeira e estrutural da modalidade”, afirmou.

Publicidade
TAGS:
Esporte
Futebol
Futebol Feminino
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).