Kerolin no Barcelona: transferência é a maior de uma atleta brasileira na história

O Barcelona oficializou nesta terça-feira, 4, a contratação da atacante Kerolin, da Seleção Brasileira. A jogadora assinou contrato de quatro temporadas com o clube catalão, válido até o fim de 2030, após defender o Manchester City nas duas últimas edições da liga inglesa.

Os valores da negociação não foram divulgados oficialmente, mas fontes apontam o montante de 1,5 milhão de euros (cerca de 8,6 milhões de reais). A cifra representa a maior venda da história do Manchester City feminino, a maior compra do Barcelona no futebol feminino e a maior transferência de uma atleta brasileira, superando o valor pago pelo Boston Legacy ao Palmeiras pela atacante Amanda Gutierres (5,89 milhões de reais).

Kerolin, de 26 anos, viveu momentos de destaque nas últimas temporadas. Foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e campeã da Copa América de 2025 pela Seleção Brasileira. No clube inglês, tornou-se a primeira brasileira a conquistar a Women’s Super League (WSL), além de vencer a Taça da Inglaterra. Pelo Manchester City, disputou 38 partidas, com 14 gols e seis assistências — dez desses gols e cinco das assistências apenas na última temporada.

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Antes de chegar à Inglaterra, a atacante passou pelo Madrid CFF, da Espanha, e pelo North Carolina Courage, dos Estados Unidos. No Brasil, defendeu Guarani, Valinhos, Corinthians, Ponte Preta e Osasco Audax. A carreira da jogadora é gerenciada pela Roc Nation Sports desde 2024, empresa que também representou seis atletas brasileiras na Copa do Mundo de 2026.

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Para Ruskaya Zanini, COO da FSports — agência que detém os direitos de comercialização do futebol feminino da CBF no ciclo 2025-2029 —, a transferência reflete a valorização do setor no mercado internacional. “Transações deste porte impulsionam todo o ecossistema, atraindo marcas globais e novos patrocinadores, e confirmam uma tendência de valorização financeira e estrutural da modalidade”, afirmou.