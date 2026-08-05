Técnico brasileiro é denunciado após segurar jogadoras de vôlei de praia pelo braço

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O técnico brasileiro James Martins foi denunciado pela Federação Italiana de Vôlei (FIPAV) por comportamento com as jogadoras Chiara They e Sara Breidenbach, segurando-as pelo braço durante a final da Copa da Itália. A FIPAV condenou veementemente a atitude e abriu investigações. A associação das atletas minimizou o ocorrido, afirmando que elas estão bem e não veem quebra de confiança.

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O técnico brasileiro de vôlei de praia, James Martins, foi denunciado pela Federação Italiana de Vôlei (FIPAV) por seu comportamento com as jogadoras Chiara They e Sara Breidenbach. O treinador segurou as atletas pelo braço durante a final feminina da Copa da Itália nesta segunda, 3, em Montesilvano. A Associação “I Follow Beach Volleyball”, onde a dupla treina com o brasileiro afirmou que as atletas “estão bem”.

O momento foi registrado pela transmissão do jogo. James primeiro aborda They que responde à atitude do treinador: “Pare com isso! Chega! Chega!” O treinador depois faz o mesmo com Breidenbach. A dupla saiu derrotada pelas adversárias Alice Gradini e Federica Frasca por 2 sets a 0 e ficou com o vice-campeonato.

A FIPAV anunciou em

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comunicado que “tomou providências, reportando o incidente às autoridades competentes, para garantir que todas as partes envolvidas sejam ouvidas e que as investigações necessárias sejam conduzidas para reconstituir as circunstâncias exatas do ocorrido”.

Na mesma nota, o presidente da FIPAV repudiou o comportamento do brasileiro: “As imagens vistas são inaceitáveis ​​e representam um comportamento que condenamos veementemente”, afirmou o presidente Giuseppe Manfredi . “A atitude do treinador em relação aos seus atletas vai muito além de qualquer dinâmica técnica ou esportiva e não pode ser justificada de forma alguma. Esse tipo de comportamento não pode ser aceito sob nenhuma circunstância.”

A Associação “I Follow Beach Volleyball” se pronunciou nas redes sociais indicando que as atletas não viram o episódio como uma “quebra de confiança” com o treinador.

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“Depositamos plena confiança no trabalho da FIPAV e das autoridades competentes, certos de que toda avaliação será realizada de forma equilibrada, ouvindo todas as pessoas envolvidas e reconstruindo os fatos no seu interesse”, escreveu a associação.

Confira o comunicado na íntegra da FIPAV:

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“Em relação ao incidente ocorrido durante a final feminina da Copa Italiana de Vôlei de Praia em Montesilvano, durante um tempo técnico envolvendo James Martins, treinador de Chiara They e Sara Breidenbach, a Federação Italiana de Voleibol (FIPAV) expressa sua firme condenação ao comportamento do treinador.

A FIPAV anuncia que já tomou providências, reportando o incidente às autoridades competentes, para garantir que todas as partes envolvidas sejam ouvidas e que as investigações necessárias sejam conduzidas para reconstituir as circunstâncias exatas do ocorrido.

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‘As imagens vistas são inaceitáveis ​​e representam um comportamento que condenamos veementemente’, afirmou o presidente Giuseppe Manfredi . ‘A atitude do treinador em relação aos seus atletas vai muito além de qualquer dinâmica técnica ou esportiva e não pode ser justificada de forma alguma. Esse tipo de comportamento não pode ser aceito sob nenhuma circunstância.

Há anos, a Federação Italiana de Voleibol (FIPAV) dá grande ênfase às políticas de proteção, garantindo que todos os atletas possam exercer suas atividades em um ambiente seguro.

Por essa razão, qualquer pessoa que participe de atividades federativas, em qualquer função ou cargo, deve aderir aos princípios de proteção pessoal e respeito mútuo, de forma a garantir a plena proteção dos direitos dos membros. Esses valores são essenciais para o nosso movimento.’

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A FIPAV reitera que qualquer responsabilidade será avaliada pelos órgãos competentes, em total conformidade com os procedimentos estabelecidos pela legislação federal, com a máxima determinação em proteger os valores do esporte e a segurança de todos os membros envolvidos em atividades federativas.”

Confira o comunicado na íntegra da “I Follow Beach Volley”:

“Em relação ao ocorrido durante a final da Copa Itália de Vôlei de Praia e às imagens e notícias divulgadas nas últimas horas, consideramos importante manifestar nossa posição e apresentar também o ponto de vista das pessoas diretamente envolvidas.

Antes de mais nada, gostaríamos de tranquilizar todos os que entraram em contato conosco: Sara e Chiara estão bem. A maior decepção delas continua sendo a esportiva, ligada à derrota e à consciência de não terem conseguido demonstrar o seu valor em uma final tão importante.

Ao término da partida, James, Sara e Chiara conversaram imediatamente sobre o ocorrido durante o tempo técnico (time-out). A conversa terminou de forma serena e com um abraço mútuo.

Sara e Chiara também nos confirmaram que não encararam esse episódio como uma quebra na relação de confiança construída ao longo destes anos. No entanto, elas compreendem que as imagens, vistas de fora e sem o contexto competitivo da final, possam ter gerado uma percepção diferente.

Conhecemos o James há anos e sempre apreciamos o seu profissionalismo, a sua paixão e o respeito demonstrado em relação às atletas que ele treina. Portanto, continuamos a nutrir por ele plena estima pessoal e profissional.

Depositamos total confiança no trabalho da FIPAV e dos órgãos competentes, certos de que qualquer avaliação será conduzida com equilíbrio, ouvindo todas as pessoas envolvidas e reconstruindo os fatos em sua totalidade.

Como instituição, continuaremos, como sempre, a colocar em primeiro lugar o bem-estar, o respeito e a proteção dos atletas, valores que representam a base do nosso trabalho diário.”