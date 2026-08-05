A atitude de Gabigol após confusão gerada por Neymar em jogo

Depois de uma classificação difícil contra o Remo na Copa do Brasil, Neymar chamou a atenção ao se envolver em uma confusão generalizada com dirigentes e torcedores. No túnel que dá acesso aos vestiários, o camisa 10 comemorou a vitória de forma efusiva e provocou os rivais, dando início a um bate-boca repleto de xingamentos.

Enquanto um clima de guerra se alastrava no Mangueirão, o atacante Gabigol foi flagrado pelas câmeras incrédulo ao ver o cenário armado pelo ex-craque da Seleção Brasileira. Ao ser questionado pelos repórteres presentes, ele rapidamente se isentou de responsabilidade: “Eu não fiz nada”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)