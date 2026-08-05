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Esporte

Jogos de hoje, quarta, 5 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Copa do Brasil esquenta com o clássico entre Fluminense e Vasco e outros três jogos decisivos. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 5 ago 2026, 15h42
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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A agenda de futebol desta quarta-feira, 5 de agosto, reúne amistosos europeus, eliminatórias da Champions League e uma noite carregada de decisões pela Copa do Brasil. Quatro confrontos definirão classificados às quartas de final do torneio nacional, com destaque para o clássico entre Fluminense e Vasco, no Maracanã. Depois do empate sem gols na partida de ida, os rivais cariocas chegam em igualdade, quem vencer avança. Cruzeiro, Chapecoense, Grêmio e Mirassol vivem situação parecida, sem qualquer vantagem construída no primeiro encontro.

O Palmeiras entra em campo em condição mais confortável. Após vencer o Fortaleza por 3 a 0 no jogo de ida, a equipe paulista pode perder por até dois gols de diferença e ainda assim garantir a classificação. A combinação de duelos equilibrados e decisivos transforma a Copa do Brasil no centro da programação desta quarta-feira.

Antes das decisões nacionais, o futebol internacional oferece atrações desde a manhã. Manchester City, Chelsea, Juventus, Paris Saint-Germain e Arsenal participam de amistosos de pré-temporada, usados para ajustes físicos e táticos antes da abertura das principais ligas europeias. À tarde, Fenerbahçe e Sturm Graz se enfrentam pelas eliminatórias da Champions League. A programação continua à noite com Campeonato Argentino.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 5 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa do Brasil – Oitavas de Final (Volta)

  • 19h00 – Cruzeiro x Chapecoense – SporTV e Premiere
  • 19h30 – Grêmio x Mirassol – Prime Video
  • 21h30 – Fluminense x Vasco da Gama – TV Globo, SporTV, ge tv, Premiere e Prime Video
  • 21h30 – Fortaleza x Palmeiras – TV Globo, SporTV 2, Premiere e Prime Video

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de clubes

  • 8h00 – K-League All Stars x Manchester City – ESPN e Disney+
  • 8h30 – Chelsea x Juventus – SportyNet (TV e YouTube)
  • 15h00 – Mallorca x Paris Saint-Germain – SportyNet (TV e YouTube)
  • 15h30 – Arsenal x Real Betis – SportyNet (TV e YouTube)
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Eliminatórias da Champions League

  • 15h00 – Fenerbahçe x Sturm Graz – Xsports

Campeonato Argentino

  • 19h00 – Boca Juniors x Estudiantes – ESPN e Disney+
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Copa do Brasil
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