Jogos de hoje, quarta, 5 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Copa do Brasil esquenta com o clássico entre Fluminense e Vasco e outros três jogos decisivos. Saiba como assistir
A agenda de futebol desta quarta-feira, 5 de agosto, reúne amistosos europeus, eliminatórias da Champions League e uma noite carregada de decisões pela Copa do Brasil. Quatro confrontos definirão classificados às quartas de final do torneio nacional, com destaque para o clássico entre Fluminense e Vasco, no Maracanã. Depois do empate sem gols na partida de ida, os rivais cariocas chegam em igualdade, quem vencer avança. Cruzeiro, Chapecoense, Grêmio e Mirassol vivem situação parecida, sem qualquer vantagem construída no primeiro encontro.
O Palmeiras entra em campo em condição mais confortável. Após vencer o Fortaleza por 3 a 0 no jogo de ida, a equipe paulista pode perder por até dois gols de diferença e ainda assim garantir a classificação. A combinação de duelos equilibrados e decisivos transforma a Copa do Brasil no centro da programação desta quarta-feira.
Antes das decisões nacionais, o futebol internacional oferece atrações desde a manhã. Manchester City, Chelsea, Juventus, Paris Saint-Germain e Arsenal participam de amistosos de pré-temporada, usados para ajustes físicos e táticos antes da abertura das principais ligas europeias. À tarde, Fenerbahçe e Sturm Graz se enfrentam pelas eliminatórias da Champions League. A programação continua à noite com Campeonato Argentino.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 5 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS NACIONAIS
Copa do Brasil – Oitavas de Final (Volta)
- 19h00 – Cruzeiro x Chapecoense – SporTV e Premiere
- 19h30 – Grêmio x Mirassol – Prime Video
- 21h30 – Fluminense x Vasco da Gama – TV Globo, SporTV, ge tv, Premiere e Prime Video
- 21h30 – Fortaleza x Palmeiras – TV Globo, SporTV 2, Premiere e Prime Video
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Amistosos de clubes
- 8h00 – K-League All Stars x Manchester City – ESPN e Disney+
- 8h30 – Chelsea x Juventus – SportyNet (TV e YouTube)
- 15h00 – Mallorca x Paris Saint-Germain – SportyNet (TV e YouTube)
- 15h30 – Arsenal x Real Betis – SportyNet (TV e YouTube)
Eliminatórias da Champions League
- 15h00 – Fenerbahçe x Sturm Graz – Xsports
Campeonato Argentino
- 19h00 – Boca Juniors x Estudiantes – ESPN e Disney+